Luis Caputo anunció que emitirá un bono a 4 años para pagar vencimientos de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, lanza un nuevo bono en dólares a cuatro años para enfrentar los próximos vencimientos de deuda. El gobierno nacional apunta así a volver al mercado de capitales para rollear los vencimientos de enero, en medio de las críticas por la falta de acumulación de reservas.

Se trata de los bonos BONAR 2029N, que licitará la Secretaría de Finanzas el próximo miércoles 10 de diciembre. Se suscribirán y pagarán en dólares bajo legislación argentina con un cupón de 6,5% TNA con pagos semestrales, mientras que el repago de capital se realiza al 100% al vencimiento.

Alertan por “excesivo endeudamiento” y deterioro fiscal bonaerense | Perfil

"Argentina vuelve en forma inminente al mercado de deudas, es correcto. Estamos volviendo con un bono a 4 años, con un cupón del 6,5%. Es un dato importantísimo", comunicó Caputo en una entrevista con A24 este viernes 5 de diciembre.

"Este es el Gobierno que más compró reservas, por lejos. Ha sido más difícil acumular porque Argentina no tiene crédito y teníamos que cancelar la deuda que heredamos. Los países renuevan deudas pero Argentina no tiene crédito y ha tenido que pagar", argumentó el funcionario.

"Es importante regresar a los mercados porque al poder refinanciar los vencimientos de duda, cada dólar que compre el BCRA lo podrá acumular. Desde enero del 2018 Argentina no sale al mercado", agregó Caputo.

Argentina podría regresar al mercado internacional de bonos a principios de 2026

La licitación se realizará "en un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA", según el comunicado oficial del Ministerio de Economía.

"Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta", sostiene el documento.

Luis Caputo habló del endeudamiento de la provincia de Buenos Aires

La legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó el endeudamiento por alrededor de 3.600 millones de dólares. Al respecto, el ministro declaró que "hay una ley de responsabilidad fiscal, que viene desde el 2004, donde las provincias se comprometen a no tomar deuda, siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa con esa regla, por lo tanto, técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal", mencionó el ministro.

En ese sentido, refrendó que "Buenos Aires hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación, entonces, es un tema que el secretario de hacienda ha venido repitiéndole a las provincias desde hace varios meses, que las provincias tienen que acomodarse a esto", mencionó.

Caputo refrendó que "este es uno de los problemas cuando hablamos del costo argentino que está mucho más concentrado hoy en lo que es municipios y y provincias que en lo que es nación. Nosotros no hemos hecho otra cosa que bajar impuestos y estabilizar la macro. Eso ayuda a bajar el costo argentino. Ahora tenemos que lograr que provincias y, sobre todo, intendencias dejen de cobrar tasas absurdas por prestaciones que no existen, y tenemos que lograr bajar impuestos muy distorsivos, como son a nivel provincial, ingresos brutos, y a nivel nacional, el impuesto a los débitos y créditos", mencionó.

Las apreciaciones de Caputo sobre el momento que viven algunas industrias, con cierres y paralizaciones de algunos sectores

"Escucho esto del modelo de desarrollo productivo desde que nací y vos también. Pasaron 60 años y no somos una potencia industrial ni tampoco somos un país desarrollado", criticó el ministro de Economía al ser consultado sobre el panorama de algunos sectores que acusan bajas en sus nóminas e incluso cierre de plantas como en el caso de Whirlpool que cerró su planta en Pilar tras apenas 2 años de producción.

"Esas políticas industriales del pasado muy bien no han funcionado. Para nosotros la mejor política industrial es la estabilidad macroeconómica, la baja de impuestos y la baja de regulaciones y la competencia. Esa es la mejor política industrial para la gente, no necesariamente para los empresarios, porque los empresarios siempre van a preferir estar protegidos", dijo.

En ese sentido mencionó que lo que pasó con Whirlpool "es un caso exactamente de ese tipo. Se generó durante el 2022 o 2023 con la diferencia de cambio, pero no es un negocio genuino. Se originó aprovechando una brecha cambiaria. Eso no tiene nada de política industrial", se quejó.

Con menos días de actividad, la producción automotriz cayó 29,3% en noviembre

También mencionó la situación de la industria automotriz. "Tenemos una gran relación con la industria automotriz y todo lo que es exportación, que para la Argentina es clave. Hoy lo están padeciendo un poco y por eso hay un poco menos de producción porque está habiendo más competencia externa. Ahora bien, la industria automotriz no es como la industria de la indumentaria o del juguete que tienen márgenes altísimos. La industria automotriz trabaja con un margen normal. Pero con 51% de impuestos", alertó.

En ese sentido remarcó que "lo que más afecta en las exportaciones son los 7 puntos de ingresos brutos y un punto de tasa municipal e higiene. Ocho puntos. Para ellos eso es una cosa desestabilizante. Pensá que nosotros estamos hablando para reducirle las retenciones, dos puntos, hoy tienen cuatro pero efectivos son dos, o sea que estamos prácticamente hablando de eliminárselas, cuando en realidad hay ocho puntos de ingresos brutos y tasas municipales", alertó el ministro. En plan de cómo se puede avanzar con el tema, el titular de Hacienda refirió: "creo que tiene que haber más comunicación y las cámaras empresariales y demás tienen que poner de esto de manifiesto para que las provincias y los municipios entiendan dónde está verdaderamente el costo argentino. Nosotros estamos comprometidos con esto, pero necesitamos que se comprometan también"; convocó.

Más allá de los empresarios, qué pasa con los trabajadores

Más allá de la dinámica de las empresas, el gran problema que angustia a los argentinos hoy por hoy es que no pueden acceder a bienes y productos a precios normales. Al respecto, Caputo comentó: "Me encanta todo lo que estás haciendo porque ayuda a clarificar el tema. Ese es el modelo que ha seguido Argentina con la excusa esta de 'protegemos a los trabajadores'. Y yo digo, ¿a quién estás protegiendo? Porque el empleo no crece desde hace 14 años. Entonces, ¿qué peor política puede haber cuando hablamos de justicia social?", cuestionó el ministro.

Mondelez frena su producción en Pacheco hasta enero

En su mirada, no hay mayor injusticia social que no crezca el empleo. "Claramente, esa política no funcionó.¿Qué es lo que estamos probando nosotros? Lo que funcionó en el mundo, que es que la economía crezca porque hay inversión, no porque hacemos un plan platita, que genera déficit y que luego hay que emitir para financiarlo, lo que genera inflación y afecta a los que menos tienen. Entonces, todo ese modelo es el que llevó a Argentina al fracaso. Nosotros necesitamos crecer", agregó.

"Es injusto que, digamos, un chico en otro país se estudie, se reciba y tenga acceso a crédito para comprarse un auto y un departamento, en Argentina, si un joven se recibe, tenga que, con suerte, trabajar 30 años y a irle bárbaro para ver si dentro de 30 años se puede comprar su casa. Eso es lo que nosotros buscamos cambiar", aseguró Caputo en diálogo con Antonio Laje.

Qué dijo Caputo de la reforma fiscal y la eliminación del monotributo

Desde que comenzó a hablarse de la reforma fiscal, la posible eliminación del monotributo que impulsaría el gobierno ha desatado muchas versiones y genera preocupación en los contribuyentes.

Al ser cuestionado sobre el tema, Caputo refrendó que "no es una reforma del monotributo en particular" sino que se focaliza en dos cosas o tres cosas. "Lo hemos focalizado mucho en sustentar la reforma laboral. Va a caer muy bien lo laboral y lo impositivo que hemos mandado, es un cambio fundamental para el país", mencionó. Caputo comentó que espera que pasen rápido estas reformas "porque son realmente un cambio de ciento ochenta grados".

Jaque al monotributo

En paralelo, agregó que la reforma está más orientada en esta primera etapa en las personas jurídicas, "Además de esos incentivos que vamos a dar para mejore todo el aspecto laboral, vamos a estar eliminando algunos impuestos, que generalmente recaudan poco y molestan. Estamos reduciendo otros. (La reforma) está focalizada hoy por hoy más en las personas jurídicas, pero la reforma tributaria va a ser constante, nosotros vamos a seguir haciendo cosas, después va a venir algo con personas humanas", destacó.

En ese sentido dejó entrever que el tema del monotributo se tocará en una segunda etapa. "Lo importante, como te digo, es que logremos que se formalice la economía y el país crezca, porque va crecer, estamos seguros. Viene un 2026 espectacular, espectacular, como no hemos visto hace bastante tiempo. Y la formalización es a lo que apuntamos ahora, porque si además de crecer logramos formalizar, entonces recaudamos bastante más y ahí podemos empezar a sacar nuestros impuestos distorsivos", comentó.

