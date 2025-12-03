Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado, pero continúa su mandato como diputada

Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado. Luego de que en la Cámara alta se frenara su incorporación por sus antecedentes ligados al narcotráfico, la dirigente de Río Negro apostó a continuar su mandato en Diputados. "En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar", expresó en una carta pública dirigida a Javier Milei.

Hasta ahora, el futuro de Villaverde era una incertidumbre. No pudo asumir en el Senado porque en la Comisión de Asuntos Constitucionales se aprobó la impugnación a su diploma. El 28, su situación debía ser votada en el recinto, pero los jefes de bloque definieron que el tema vuelva a comisión y que sea debatido con la nueva conformación de la Cámara luego del 10 de diciembre.

Villaverde había ya había presentado su renuncia a la Cámara de Diputados, donde tiene mandato hasta 2027, pero el 2 de diciembre le solicitó retirar la dimisión al presidente del cuerpo, Martín Menem. Con la presentación de la renuncia a su banca del Senado, Villaverde resolvió continuar siendo legisladora sin que su caso se vuelva a debatir en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Según confirmaron desde el oficialismo a PERFIL, Menem aceptó retirar la renuncia que había presentado en Diputados. Por lo tanto, la rionegrina continuará formando parte del Congreso.

Más allá de las cuestiones técnicas, en términos políticos parece confirmarse un rumor que fue creciendo con el correr de las semanas: que en el Gobierno le soltaron la mano. Los cuestionamientos contra la dirigente por una causa que tuvo en Estados Unidos por narcotráfico generaban incomodidad en La Libertad Avanza. Sus compañeros del Senado, además, temían que se convirtiera en una "mancha permanente" y que la oposición insista con el tema en cada discusión.

Lorena Villaverde escribió una carta pública dirigida a Javier Milei

En sus redes, Villaverde publicó la carta de renuncia: "Es una decisión que nace desde el amor, la responsabilidad y la coherencia: mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar. En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar. No fueron discusiones políticas: fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política", escribió.

La dirigente aseguró que "continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer".

Villaverde nunca dio a conocer su versión de lo que sucedió en Estados Unidos, donde tuvo problemas con la ley luego de que la encontraran con alrededor de 2 kilos de cocaína. En su carta pública, continuó con esa línea y solo dijo: "Sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar al proyecto de cambio. No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron".

Según la dirigente, tomó la decisión porque sabe que "dilatar decisiones solo beneficia a quienes quieren ver caer este proceso de transformación. Yo soy libre y voy a defender la libertad, incluso si eso implica dar un paso al costado".

