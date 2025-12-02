Rechazada en el Senado, Lorena Villaverde vuelve a pedir asilo en la Cámara de Diputados

La diputada libertaria Lorena Villaverde finalmente retiró la renuncia a su banca en la Cámara Baja luego de que no pudo asumir en el Senado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

De esta manera, la legisladora rionegrina continuará en el Congreso de la Nación por lo menos dos años más, hasta que se le venza su mandato en 2027, a menos que la Cámara de Diputados defina por la votación de dos tercios de sus miembros la expulsión.

Villaverde quedó acorralada después de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazara su diploma por las denuncias que pesan sobre ella por su relación con Fred Machado, por fraude inmobiliario y por haber traficado cocaína en Estados Unidos, hecho por el que fue detenida en 2002 en Florida.

Juraron 23 senadores, pero Lorena Villaverde quedó relegada e incómoda al oficialismo

A pesar de que figuras de peso dentro del oficialismo, como Patricia Bullrich, la defendieron alegando que no existe “ninguna causa” contra la diputada, la postura de la Comisión fue contundente: 12 de 19 senadores desaprobaron su diploma.

Incluso, el salteño que Juan Carlos Romero, que ha acompañado numerosas iniciativas de LLA rechazó el ingreso de la rionegrina al Senado. “Todos tenemos conocidos en diferentes sectores, pero Villaverde tiene muchos vínculos con esa gente rara que anda con las drogas. Tiene acusaciones de fraude en el sistema inmobiliario, relación de amistad con gente que trabajó con Machado. En Argentina no tiene ninguna causa, pero si hubiéramos aprobado ficha limpia, esta gente no estaría acá”, afirmó en el debate en la Comisión.

Ante ese escenario, Villaverde no pudo jurar el último viernes para la asunción de la banca con lo que retorna a su primer puesto. “Por medio de la presente, se solicita que se retire la nota por la cual renunciaba a mi cargo como Diputada Nacional”, señaló este lunes en el pedido que le realizó a Martín Menem por las vías formales del Congreso.

En la Cámara Baja tampoco la tendrá fácil, fue en ese lugar, en la sesión del 12 de marzo de este año, donde el diputado peronista Marín Soria la denunció por numerosos delitos. Entre ellos, mencionó la detención en EE.UU. por portación de 400 gramos de cocaína, el allanamiento de su domicilio en 2017 por una causa de lavado de dinero y las denuncias por la venta fraudulenta de terrenos en la localidad balnearia de Las Grutas, en Río Negro.

“La diputada rionegrina preopinante, que asumió y se vino a vivir a Tigre, en un country, no es una diputada o diputado como todos nosotros. Villaverde está implicada también en causas de narcotráfico”, había dicho Soria en esa sesión.

