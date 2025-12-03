Elecciones en Chile: Jara presiona a Kast por su propuesta de recortes y migración

En su debate más intenso en lo que va de la campaña presidencial en Chile, la candidata presidencial de la coalición de izquierda, Jeannette Jara, cuestionó duramente los planes de recorte de gasto de su rival conservador, José Antonio Kast, y dijo que carecen de detalles y son una amenaza para la sociedad.

Al ser consultada sobre cómo administraría el presupuesto, Jara dijo el miércoles que no aplicaría recortes masivos del gasto, sino que se concentraría en eliminar programas del gobierno con evaluaciones deficientes.

Jara, exministra de Trabajo el presidente Gabriel Boric y militante del Partido Comunista, arremetió contra Kast por sus planes de reducir US$6.000 millones en gasto público en 18 meses sin eliminar programas sociales.

“Hay seis mil millones de dólares que no has sabido explicar en todo este tiempo de campaña”, dijo Jara en un debate organizado por la Asociación de Radiodifusores. “¿Por qué no le cuentas a todos los chilenos de norte a sur que te están escuchando? Esta es tu oportunidad. ¿De dónde vas a sacar la plata?”

En respuesta, Kast dijo que “estamos haciendo propuestas concretas para un gobierno de emergencia de unidad nacional”, sin entregar más detalles.

Jara ha intensificado los ataques contra su rival de derecha ya que las encuestas recientes la muestran rezagada por un margen de dos dígitos para la segunda vuelta del 14 de diciembre. Ha buscado presentar a Kast como un contendiente hábil para lanzar críticas mordaces, pero que luego no cumple cuando se trata de ofrecer sus propias soluciones a los problemas más urgentes de Chile. Los votantes acudirán a las urnas con la delincuencia, el auge de la migración clandestina y una economía débil como principales preocupaciones.

La candidata izquierdista también criticó al principal asesor económico de Kast, Jorge Quiroz, por haber estado involucrado en casos pasados de prácticas monopólicas. Quiroz prestó asesorías a empresas que luego fueron condenadas por estas prácticas. “Cuando uno quiere presidir Chile tiene que tener a los chilenos y a las chilenas en el corazón, no a los que se coluden, no a los que se ponen de acuerdo para joderse a las grandes mayorías”, dijo Jara.

“Tiene todo mi respaldo”, dijo Kast respecto de Quiroz.

La migración es un tema central

Ambos candidatos también se enfrentaron por la migración. En noviembre, Kast fue a la frontera de Chile con Perú para subrayar sus planes de expulsar a miles de migrantes indocumentados, y les ha instado repetidamente a irse antes de que asuma en marzo próximo. Esos comentarios generaron alarma en Perú, que declaró el estado de emergencia y desplegó tropas a lo largo de su frontera con Chile.

Jara dijo que no corresponde aprovecharse de la migración con fines políticos, “generando tensión con otros países”.

Kast, por su parte, se negó a ceder en su postura de línea dura. Al ser consultado si buscaría una reforma a las leyes de ciudadanía por nacimiento en Chile, respondió: “hay que abrir el debate”.

“Yo no estoy diciendo que vaya a presentar un proyecto de ley”, dijo. “Pero creo que los mismos parlamentarios viendo lo que está ocurriendo hoy día tiene una mirada distinta de lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que velar hoy día por la atención de salud, por la educación, por la seguridad de nuestras compatriotas.”

Jara ganó la primera vuelta del 16 de noviembre con 26,9% de los votos, seguida por Kast con 23,9%, según el Servicio Electoral.