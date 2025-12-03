Tras verse impedida para jurar como senadora y ser rechazada en el Senado, la legisladora electa Lorena Villaverde habló sobre la impugnación del peronismo y se defendió de las acusaciones que recayeron sobre su figura, vinculándola al narcotráfico y lavado de dinero.

"Fui condenada y luego sobreseída. Absuelta, sobreseída y desestimados los cargos. (...) No soy narcotraficante, no soy estafadora, nunca lavé dinero, no tengo ninguna causa penal vigente ni en Argentina ni en Estados Unidos", remarcó en diálogo con Radio Rivadavia.

"He atravesado también situaciones muy dramáticas y traumáticas en mi vida, de las cuales por supuesto en todos los casos he sido sobreseída, fueron causas armadas exclusivamente en distintas situaciones para trasladar un delito que nunca hice", explicó la rionegrina con respecto a las causas en su contra que se abrieron en Estados Unidos.

La senadora electa, quien durante las últimas horas retiró del Congreso su renuncia a su banca como diputada, remarcó: "No fue verdad lo que quisieron imputarme. Fui investigada de forma exhaustiva y nunca jamás encontraron alguna acción o proceder ilegal en mi vida, no cometí jamás un delito".

"No tengo ninguna relación con 'Fred' Machado, que han querido vincular situaciones que no existen y tampoco soy culpable por conocer y tener un amigo que su primo es investigado, o su tío o su abuelo. Un nivel que uno dice: ¿de verdad que ellos defienden la moral violando la Constitución?", agregó.

"Nadie está preparado para que lo destruyan a uno con su nombre. No puedo dejar de sentir angustia, de sentir un poco de tristeza y dolor. He perdido algunas cuestiones que las he reflotado con toda esta gente, me hicieron volver a vivir todo ese profundo dolor", expresó la senadora electa cuya jura fue bloqueada en el Senado.

En defensa de las acusaciones recibidas por la oposición, Villaverde insistió: "No tengo ninguna causa, en todas las causas me he presentado, me ajusté a derecho, me sometí a la justicia, a los procesos correspondientes y fui sobreseída, en todas fui declarada inocente, no tengo absolutamente nada".

"Me bloquearon el pliego no teniendo causa y habiendo tenido el tiempo tanto en el 2023 como en el 2025 para impugnar la lista si hubiera habido algo de todo esto", insistió en su crítica contra la oposición y recordó que en la provincia de Río Negro se produjo un empate técnico por una diferencia de 2259 votos.

En lo que respecta a su decisión de retirar la renuncia a su banca como diputada, Villaverde aclaró que tomó la decisión dado que, en caso de mantenerse su impugnación, no quiere obstaculizar al Gobierno. "En su defecto tendrá que ocupar su lugar el que corresponda porque no vamos a obstaculizar", señaló.

La legisladora electa sostuvo que el espacio busca "romper las lealtades personales" y añadió: "Estamos trabajando en nada más y nada menos que en las reformas que van a cambiar la historia de la Argentina. Vine a acompañar a nuestro presidente, para seguir adelante con la prosperidad y que esta gente no vuelva nunca más".

"No se está poniendo en riesgo mi banca, sino las reformas más importantes de la última década. Estamos contrarreloj y tomaremos las decisiones que se tengan que tomar", concluyó la legisladora cuyo pliego volvió a la comisión de Asuntos Constitucionales y que, en caso de mantenerse el rechazo, continuará como diputada hasta diciembre de 2027.

AS/ff