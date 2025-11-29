Juraron 23 senadores, pero Lorena Villaverde quedó relegada e incómoda al oficialismo

La sesión especial de jura de los nuevos senadores marcó un hito. La flamante jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sobreactúo en su primera sesión en la Cámara alta y buscó marcarle la cancha a la titular del cuerpo, Victoria Villarruel, con quien había mantenido un encuentro el día anterior. “Sea pareja para todos”, le espetó Bullrich a Villarruel concluida la sesión.

Los primeros escarceos entre la Vicepresidenta y la nueva referente de LLA en el Senado se dieron ante la atenta mirada de la Secretaria General, Karina Milei, quien asistió a uno de los palcos para ver como el armado electoral que construyó durante casi dos años, llegaba a la Cámara alta.

La hermana presidencial estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli. En el palco también se pudo ver a Eduardo “Lule” Menem y a Sharif Menem, quien suena para Secretario General de Diputados a partir del miércoles próximo.

Los cortocircuitos llegaron hasta los palcos. Karina sostuvo que Villarruel no le garantizó un lugar; en contrapartida, explicaron que los palcos ya estaban asignados y que los funcionarios de la Casa Rosada debieron ubicarse en los espacios remanentes. Chisporroteos de una guerra que no cesará hasta el fin del mandato.

A través de Bullrich y de Karina los mensajes llegaron claros a la Vicepresidenta. Se trata del desembarco del nuevo armado libertario que tendrá 20 senadores, con o sin la rionegrina Lorena Villaverde. Mientras tanto, Victoria se ciñe al discurso institucionalista y reitera que no forma parte del cuerpo, que su función es presidirlo, y que buscará garantizar el mejor funcionamiento posible para el cuerpo.

Las impugnaciones a la senadora electa Villaverde, que se vieron reflejados en el dictamen de mayoría (no vinculante) que salió de la Comisión de Asuntos Constitucionales la semana pasada. La defensa cerrada que realizó el senador cordobés, Luis Juez no alcanzó.

Días atrás Juez había exhibido un papel del ministerio del Interior en el que daba cuenta de que no había antecedentes penales registrados para Villaverde.

El oficialismo se vio forzado a maniobrar. Evitó el papelón en el día del estreno del nuevo bloque de Karina en el Senado. No le dieron esa tribuna al kirchnerismo que habría descargado sus críticas ante los antecedentes penales de Villaverde, sobretodo Martín Soria, quien mantiene un duelo personal con su cóterranea.

La no jura de la rionegrina no dejó de llamar la atención. Hasta pocos días antes de la sesión especial, en el oficialismo dejaban trascender que estaban los votos para defender a la senadora electa a la que no solo se le atribuye una detención en el Estado de Florida, por tenencia de 400 gramos de cocaína, sino también tener vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado a través de su primo, Claudio “Lechuga” Cicarelli.

Los libertarios ganaron tiempo. Entienden que con una nueva y mejor correlación de fuerzas a partir del 10 de diciembre estarán en mejores condiciones de sostener a Villaverde. La banca para los violetas no está en peligro. De no asumir Villaverde lo haría, Enzo Fullone, su número dos en la lista. Sin embargo, el mensaje de Karina fue claro: no ceder ni un milímetro ante el kirchnerismo.

Las tensiones en el Senado también mostraron a una Villarruel no permitiéndole el uso de la palabra a Bullrich, quien habló sin tener el micrófono activado. “Habíamos acordado en el día de ayer todos los bloques presentes, en reunión con los presidentes de bloques que no iba a ver discursos ni ninguna intervención”, explicó la titular del Senado ante la molestia de la especialista en Seguridad.

Los libertarios tuvieron su encuentro en uno de los salones del Senado. Arribada Karina a la Cámara alta, la presidenta de LLA saludó a sus senadores. “Es importante que estemos todos juntos”, dijo Karina en un video difundido en las redes partidarias.

Bullrich aprovechó la ocasión. Tras la jura cruzó a Diputados en donde junto a Martín Menem oficializaron el pase al bloque oficialista de la ex PRO, Verónica Razzini.