Zamora conformará bloque propio en el Senado, mientras mantiene buen diálogo con la Casa Rosada

Gerardo Zamora, el caudillo radical K que gobierna Santiago del Estero, se prepara para asumir en el Senado el 10 de diciembre, con bloque propio. No se sumará al kirchnerismo y, hasta ahora, se desconoce cuál será la postura de los 7 diputados santiagueños que controla y de los 2 senadores con respecto al presupuesto 2026 y otros proyectos del gobierno nacional.

Zamora, terminará su mandato como gobernador tras 4 mandatos alternados (dos y dos y uno de su esposa, Claudia Ledesma Abdala, que dejará su banca en el Senado), e inmediatamente asumirá en el Senado. Lo sucederá en esta provincia su histórico jefe de Gabinete y hombre de estrecha confianza, Elías Suárez, que ganó las elecciones el 26 de octubre pasado con el 72% de los votos.

Santilli no logró el apoyo de Gerardo Zamora, pero hay predisposición para seguir dialogando

Es uno de los referentes de los gobernadores del Norte Grande (presidió el bloque hasta hace unos días) y se ubica en el lote de los gobernadores opositores críticos pero dialoguistas. De hecho, hace unos días recibió al ministro del Interior, Diego Santilli, y quedaron en seguir dialogando. Hay buena predisposición del radical K para apoyar el presupuesto y algún otro proyecto del Ejecutivo.

En el bloque de Fuerza Patria esperaban contar con Zamora, pero el radical K ya avisó que reflotará su bloque, Frente Cívico, la fuerza provincial con la que viene ganando las elecciones hace 20 años, en 2005, cuando asumió por primera vez como gobernador. Conformará la fuerza junto a su compañera de lista, Elia Moreno, mientras que el peronista José Emilio “Pichón” Neder (ex vicegobernador de Zamora y aliado incondicional) permanecerá en Fuerza Patria, aunque se descuenta que podría votar a tono con el Frente Cívico.

El presidente del bloque FP, José Mayans, esperaba sumar a Zamora a su fuerza, pero eso no va a ocurrir, aunque el diálogo sigue abierto entre ambos.

A contramano de lo que se comenta, Gerardo Zamora no piensa en ninguna candidatura nacional para el 2027 y concentra sus esfuerzos en su tarea en el Senado y en el control de los senadores y diputados nacionales por Santiago del Estero.

Le dijo a sus íntimos hace unos días, ya lo había dicho antes en varias ocasiones, que no tiene intenciones de postularse para las presidenciales.

Las “operaciones” que lo instalan como presidenciable, al decir de su círculo íntimo, provienen de sectores del peronismo (Zamora es radical y “tiene su corazón allí”) o de algunos que pretenden desgastarlo.

