Tensión Cuba-Estados Unidos: la ONU acusó a Trump de "desmantelar" el sistema alimentario y de salud de la isla

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado este viernes 13, en el que cuestiona las medidas de Estados Unidos contra Cuba y presionó a Donald Trump para que levante las duras sanciones contra la isla.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó sobre la situación y recalcó que Estados Unidos está incumpliendo la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional con sus sanciones al país caribeño.

"Está causando el desmantelamiento", apunta el comunicado, que muestra su preocupación. Los sistemas más afectados son los de alimentación, sanidad y suministro de servicios.

Además de Estados Unidos, el comunicado de la ONU tiene por objetivo alertar y llamar a otros estados a retirar las sanciones impuestas contra Cuba. "Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los derechos humanos", remarcó el alto comisionado de la organización para los derechos humanos, Volker Türk.

Asimismo, enfatizaron sobre el hecho de que no puede ser un país el que imponga las reglas a otro, no solo por cuestiones de soberanía, sino también porque esa tarea le corresponde al Consejo de Seguridad de la ONU. Sumado a ello, “este tipo de sanciones sectoriales afectan a los más vulnerables", agregó Marta Hurtado, la portavoz del organismo.

La presión de Estados Unidos se da mediante el aumento de aranceles a países que le vendan petróleo a Cuba. Esto lo pone en peligro de quedarse sin crudo, fuente básica de alimentación de sus plantas termoeléctricas que proveen energía a la isla. Además, desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, Trump canceló el flujo de petróleo venezolano a la isla. Otra baja importante fue la de México, que el pasado lunes 9 confirmó que los envíos están detenidos tras las amenazas estadounidenses.

Cómo afectan las medidas de EE.UU. al interior de Cuba

La ONU expresó su mayor preocupación por el sistema sanitario. Sin suministro eléctrico, los hospitales y clínicas no pueden funcionar. Además, las salas de urgencias y unidades de cuidados intensivos ven su funcionamiento comprometido. A ello se suma la imposibilidad de almacenamiento de vacunas y otros fármacos, que precisan mantener la cadena de frío.

"Si la cadena de frío se rompe, entonces no hay suministro de vacunas y puede haber brotes de enfermedades que pueden diseminarse rápidamente", recalcó la portavoz.

Así también, la escasez de combustibles afecta a la mayoría de los servicios. Desde el turismo, que representa un gran ingreso de dólares a la isla, hasta cuestiones esenciales como el sistema estatal de distribución y la canasta básica, damnificando a los comedores escolares, a las maternidades y residencias de ancianos, entre otros sectores sensibles.

Además, la ONU resaltó que las medidas tomadas por Estados Unidos están afectando la capacidad del Estado de brindar asistencia a los más vulnerables. Sin embargo, hizo hincapié en que esa responsabilidad parte del Estado cubano, que debe conseguir los medios para lograrlo más allá de la situación.

Igualmente, recordó a las autoridades cubanas la obligación de respetar los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión en la isla.

En un escenario de creciente tensión, la ONU busca contener la escalada al exhortar a todas las partes a revisar sus acciones y evitar consecuencias mayores.

