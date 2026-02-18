Cayó el trabajo registrado y el monotributo es el "empleo refugio" en la era Milei

Los datos del empleo formal mostraron que entre noviembre del 2023 y el mismo mes, pero del 2025, por cada 10 asalariados que perdieron su trabajo, solamente se crearon 5 monotributistas,, según lo detalló en un informe el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

La relación máxima se había dado en junio de 2025, cuando llegó a 8.



El estudio reveló que, dentro del mismo período se registró una baja de 192.000 asalariados privados y 78.800 asalariados públicos. Alcanzando así una caída total de 270.800 asalariados registrados. En contrapartida, los monotributistas aumentaron en ese mismo lapso de tiempo en 137.400.

Al momento de trazar un paralelismo, desde la consultora que dirige Nadin Argañaraz, señalaron que entre la caída de empleos formales y el aumento de monotributistas, el resultado es que, por cada empleo asalariado menos, se creó medio monotributo. Es decir que, por cada 10 trabajadores asalariados registrados menos, se crearon 5 monotributos.

El empleo refugio se consolidó en los últimos años como una estrategia de subsistencia frente al deterioro del mercado laboral en la Argentina, en un contexto marcado por el aumento de la desocupación, la informalidad y el pluriempleo, según un estudio del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA).

El informe advierte que, en los últimos dos años, la creación de empleo no alcanzó para absorber el aumento de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que provocó un crecimiento de la desocupación y un avance de formas de empleo más precarias.

Entre los terceros trimestres de 2023 y 2025, la PEA creció en 584.200 personas, mientras que la cantidad de ocupados aumentó en apenas 325.000, manteniéndose relativamente estable la proporción de personas con empleo respecto del total de la población.

Como consecuencia de esa brecha, el número de desocupados se incrementó en 241.100 personas y la tasa de desocupación pasó del 5,7% al 6,6%, reflejando un mercado laboral con mayores dificultades para absorber a quienes buscan trabajo formal.

Otro fenómeno destacado en el relevamiento de CIFRA-CTA es el crecimiento sostenido de la doble ocupación o pluriempleo. La proporción de personas ocupadas con más de un empleo pasó del 11,0% en el segundo trimestre de 2023 al 11,9% en el mismo trimestre de 2025.

Por último, si bien suele vincularse este aumento con las oportunidades que ofrecen las plataformas digitales para sumar una segunda actividad, el estudio aclara que el fenómeno responde, de manera más amplia, a contextos de caída de los ingresos reales de los hogares, que empujan a buscar fuentes laborales adicionales.

GZ / EM