Antes del anuncio de cierre, Fate vendió parte de su predio por US$ 27 millones a Aluar

En medio de la polémica por el cierre definitivo de la planta de neumáticos Fate, Aluar, empresa productora de aluminio primario en Argentina, anunció en un reciente comunicado la compra de una fracción del terreno de la empresa de neumáticos en San Fernando por US$ 27 millones.

Quién es Javier Madanes Quintanilla, el influyente empresario a la cabeza de Fate y Aluar

La particularidad de este movimiento es que las dos empresas comparten dueño: Javier Madanes Quintanilla, uno de los industriales más influyentes del país. El empresario es el principal accionista del grupo que controla Fate, empresa líder en el mercado de neumáticos hace más de 80 años y también figura clave en Aluar, la mayor productora de aluminio primario del país, con base en Puerto Madryn.

Aluar compra parte del predio de Fate

En el comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), fechado el 13 de febrero, se menciona que Aluar Aluminio Argentino adquirió una fracción aproximada de 12,7 hectáreas del inmueble de Fate en San Fernando, Provincia de Buenos Aires.

Según la comunicación, las hectáreas "se encuentran vinculadas actualmente a instalaciones que ocupa Aluar en su carácter de locataria y no afectan el área productiva de las instalaciones de Fate, por un precio total de US$ 27.000.0000".

El cierre de Fate

Este miércoles 18 de febrero, la planta de neumáticos FATE anunció el cierre definitivo de su planta de San Fernando. se anunció la compra del 30% del terreno de Fate.

Entre los principales argumentos del cierre de la empresa de neumáticos aparece la fuerte competencia ante la apertura de importaciones. "Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", señalaron desde la empresa.

En un comunicado firmado por el directorio, la empresa subrayó su liderazgo industrial en “la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.

“Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”, remarcaron.

Luego de que Fate anuncie su cierre definitivo y el despido de más de 900 trabajadores, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo comandada por Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria suspendiendo por 15 días los despidos en la empresa, tras una mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

En un comunicado del Ministerio de Capital Humano, se menciona que "durante dicho plazo, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales, mientras se desarrollan las instancias de negociación convocadas por el Ministerio".

