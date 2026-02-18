Quién es Javier Madanes Quintanilla, el influyente empresario a la cabeza de Fate y Aluar

El cierre de la planta de Fate en Virreyes, anunciado este miércoles 18 de febrero, sitúa en el centro de la escena a Javier Madanes Quintanilla, uno de los industriales más influyentes del país y cabeza de un holding con fuerte presencia en sectores estratégicos.

Segun la revistas Forbes, Madanes Quintanilla se ubican en el puesto 18 como uno de los empresarios más ricos de la Argentina. El también dueño de Aluar tiene una fortuna de alrededor los u$s 1.600 millones.

Cierre de FATE: afirman que el secretario general del sindicato está "demorado" dentro de la fábrica

Madanes Quintanilla es el principal accionista del grupo que controla Fate y también figura clave en Aluar, la mayor productora de aluminio primario del país, con base en Puerto Madryn. Su perfil combina industria pesada, energía y exportaciones, con una histórica defensa del desarrollo manufacturero nacional.

Durante años fue una de las voces empresarias que planteó la necesidad de reglas de juego estables, protección frente a prácticas de dumping y un esquema que favoreciera la inversión productiva de largo plazo.

En el caso de Fate, la compañía supo consolidarse como:

- Primer proveedor local de neumáticos radiales para la plataforma automotriz.

- Único productor nacional de radiales para transporte pesado.

- Exportador a mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina.

Hasta el momento, Madanes Quintanilla, principal accionista del grupo que controla Fate, no emitió una declaración pública personal adicional al comunicado institucional difundido por el directorio.

La posición oficial de la empresa -fechada el 18 de febrero de 2026- atribuye el cierre a “cambios en las condiciones de mercado” y señala que, tras haber realizado “los mayores esfuerzos posibles para evitarlo”, se decidió cesar la actividad en la planta de Virreyes y extinguir los contratos laborales, con compromiso de pago de indemnizaciones conforme a la ley.

Fuentes empresarias vinculadas al sector interpretan que la decisión se enmarca en la pérdida de competitividad frente a importaciones; la estructura de costos en dólares con ventas mayormente en pesos, la caída del mercado interno y la menor escala productiva, e incluso el impacto acumulado de conflictos laborales previos en la industria del neumático.

Qué decía Madanes Quintanilla sobre la caída del empleo y la sobreacumulación de stocks

En una entrevista en "La fábrica Podcast", el empresario señalaba allá por mayo del año 2024 una caída los niveles de actividad de más del 50 por ciento en su sector y agregaba que esa baja se estaba dando "Con un fenómeno que es muy difícil de determinar porque había una sobreacumulación de stocks intermedios en función de la dificultad de asegurar el patrimonio, sobre todo el año pasado. Entonces, este (el 2024), el sector PyME se ha protegido comprando insumos, muy por encima de lo que necesitaba para procesar los productos. Ahora se encuentra con un mercado recesivo y stock de insumos muy elevado. Entonces, lo que está funcionando es en función de la caja, no de un balance económico. Eso es perverso", aseguró en ese momento el empresario.

Frente a la consulta de qué consejo le daría a sus clientes para "aguantar la situación", Madanes Quintanilla había sido directo: "Yo creo que no hay que aguantar, o sea, esto es como como tener una situación de defensa frente a un ataque demoledor. Creo que hay que atacar, ¿no? Creo que hay que unirse para ir y reclamar condiciones de competitividad razonables y pelear en todos los sectores donde se han llenado de balanceo, si nos quedamos con una actitud simplemente de resistencia, nos va ir muy mal", había sentenciado el empresario.

El empresario también se había referido a la pérdida de empleos en el sector del neumático hace unos meses y adelantaba que lo veía como uno de los más afectados por la coyuntura. En un recorte que postea hoy el site InfoGremiales, Madanes Quintanilla explicaba: "Energía es el sector que vemos como más gratificante en el transcurso de este año. El sector que vemos con más tristeza es el sector de neumáticos, donde en el transcurso de este año se perdió, entre las distintas plantas del sector, el 30% de empleo en un año", señaló. Al referirse a las causas de esa caida señaló: "Es una suma, nunca hay un factor exclusivo, siempre es una suma de factores, pero de todas maneras lo que este año más me ha marcado y me siento muy dolido es por la descalificación que el sector industrial tiene en muchos sectores. O sea, hay una suerte de caída de imagen, donde se califica al sector industrial de prebendario, de cazar en el zoológico, en fin, una serie de cosas que las considero injustas, porque estoy abierto a todas las críticas y a las evaluaciones, pero me parece que descalificar en términos tan generales es cruel e innecesario", había señalado.

lr/fl