Gustavo del Boca: "Brasil produce un 30% más barato que nosotros"

El presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, Gustavo del Boca, reclamó reformas que impulsen la competitividad al asegurar que “Brasil produce un 30% más barato que nosotros”.

Reforma laboral en Argentina: el análisis del IERAL sobre contribuciones patronales, informalidad y costos del empleo formal

Reforma laboral

"Hace más de un año que venimos trabajando en este tema a través de nuestro centro de estudios. Nosotros hemos formado un centro de estudio económico, pero no analizando la situación como se hace normalmente, sino de la competitividad productiva”, explicó en declaraciones al programa “6 en punto” de PUNTO A PUNTO RADIO (90.7 FM).

“Y no sólo el tema laboral, nada más que hoy está en boga, que hemos trabajado últimamente, en el último año muy abocado a ello", enfatizó.

Además en su análisis remarcó la brecha existente con los países vecinos: "Industria automotriz, empresas gemelas puesta en Brasil. Y no estoy hablando China. Puesta en Brasil y puesta en Córdoba, industria gemela, estoy diciendo el mismo equipamiento, Brasil produce un 30% más barato que nosotros”.

“Entonces no es el problema de cuánta competitividad tenés dentro de la empresa, sino también cuánta competitividad tener como país", insistió.

“Nadie quiere cercenar derechos”

“En realidad nadie quiere cercenar derechos, simplemente tenemos que trabajar en algo que se llama competitividad”, puntualizó Del Boca en diálogo con el periodista Julio Kloppenburg..

"En reforma laboral, yo vengo diciéndolo, está hecho. ¿Por qué hay tanto trabajo informal? ¿Por qué hay tanto trabajo informal? Si nosotros lo que queremos es tener igualdad en todo sentido y que haya trabajo registrado con buenas obras sociales”, analizó el empresario.

“A veces piensan que el que da trabajo se levanta una mañana y dice, 'Voy a despedir a alguien.' Nadie despide a alguien. Los recursos humanos de las empresas son fundamental, pieza fundamental dentro de la estructura", concluyó Del Boca.

