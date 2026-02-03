La agroindustria motorizó el 85% de las exportaciones de Córdoba en 2025

Un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba reveló que la agroindustria significó el 85 por ciento de las exportaciones de la provincia en 2025.

Informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba

Marcela Chanquía explicó "la agroindustria tiene, como ya sabemos a lo largo de los años, un rol muy predominante en la generación de divisas del país".

Además precisó que "a nivel nacional implica el 60% de los ingresos para el año 2025", mientras que "en Córdoba este dato es mucho mayor y se ubicó en el 85%".

"El total de las ventas se ubicaron en la provincia en 10.900 millones de dólares, del cual el 85% vino por parte de la agroindustria, siendo los principales productos que se exportaron, el maíz en grano con una participación del 21% muy importante en el total de la generación de divisas de la provincia", agregó en declaraciones al programa "6 en punto" de “6 en punto” de PUNTO A PUNTO RADIO (90.7 FM).

En relación con el ranking de los rubros más exportados, la analista detalló cómo se compone la canasta exportadora local y destacó la supremacía del campo sobre la industria automotriz al observar que "luego se ubicaron los subproductos de las oleaginosas de soja con una participación del 14% en el total".

"Le siguió el poroto de soja con el 13%. El maní que es muy importante en la provincia con un 6% y los vehículos automóviles terrestres. De los cinco productos que más exporta la provincia, cuatro provienen de la agroindustria", detalló en diálogo con Julio Kloppenburg.

Cadena de valor del maní

También señaló que "es muy importante el maní a nivel Argentina porque es uno de los de los productos que más se exportan como manufactura de de origen agropecuario, es decir, con un valor agregado" y que "la industrialización del maní se ubica en un 95, 97% a nivel país".

Por último, en cuanto a los mercados internacionales que demandan la producción de la provincia, Chanquía concluyó el informe identificando a los socios comerciales más relevantes al mencionar que "los principales destinos están relacionados también con los países que son los principales compradores de estos productos a nivel nacional".

"Podemos ubicar a China en un primer lugar como el principal comprador de los productos vendidos por la provincia de Córdoba con una participación del 15%, recordando que China es un principal comprador de lo que es el complejo sojero. Luego sigue Brasil con una participación del 14% y Vietnam con una participación del seis", cerró la analista.

