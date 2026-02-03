Carlos Paz se vistió de gala para la gran noche de los Premios Carlos (GALERÍA DE FOTOS)

Carlos Paz se vistió de gala para la gran fiesta de los Premios Carlos. En una ceremonia emocionante realizada en el Hotel Eleton, la propuesta musical “Soy Mestiza” se alzó con el galardón más codiciado, el Carlos de Oro. La producción, encabezada por Mariana Clemensó y dirigida por Ángel Carabajal, llegó a la velada como la gran favorita con 15 nominaciones, logrando finalmente cosechar un total de siete estatuillas.

Además del máximo galardón, “Soy Mestiza” había sido premiada en las categorías de Mejor Espectáculo Musical, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Iluminación, Mejor Vestuario, Mejor Cantante Femenina (Mariana Clemenceu) y Mejor Bailarín (Emiliano Luna).

El Carlos de Plata fue otorgado a “Trum Malambo”, que cerró la noche con seis estatuillas, incluyendo Mejor Show Humorístico Musical, Mejor Director (Facundo Lencina), Mejor Cuerpo de Baile, Mejor Labor Humorística (Andrés Teruel) y Mejor Bailarina (Constanza Urquiza). Por su parte, el Carlos de la Gente, premio que surge del voto directo del público, fue para "Pirulo en el Aire".

Otro de los premios más disputados fue el de Mejor Comedia, que quedó para “Ni media palabra”, la obra que llevan adelante Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el “Bicho Gómez”.

A continuación, el resto de los ganadores de esta temporada:

• El Cuarto de Verónica (3 premios): Mejor Libro, Mejor Dirección Teatral (Adrián Lazare) y Mejor Actriz de Reparto (Tania Marioni).

• Cuentos y Canciones de María Elena Walsh (3 premios): Mejor Musical Infantil, Mejor Actor en Infantil (Julián Pucheta) y Mejor Actriz en Infantil (Flavia Pereda).

• Es complicado (2 premios): Mejor Comedia Dramática y Mejor Actriz (Claribel Medina).

• Ni media palabra (2 premios): Mejor Comedia y Mejor Actor (Nicolás Cabré).

• Corto-Circuito (2 premios): Mejor Diseño Escenográfico y Revelación de la Temporada (Ana Paula Buljubasich).

• Magnífico Show (2 premios): Mejor Espectáculo de Varieté y Mejor Actor Transformista (Pablo Rey).

Premios por rubro y menciones especiales

La entrega también destacó producciones individuales y talentos específicos de la cartelera:

• Mejor Infantil: Viaje Jurásico 2.

• Mejor Espectáculo Humorístico: Circo Marisko.

• Mejor Humorista de la Temporada: Cacho Buenaventura.

• Mejor Espectáculo Cordobés: Filomena Maturano.

• Mejor Actor de Reparto: Roly Serrano (Suspendan la boda).

• Mejor Cantante Masculino: Gabriel Polidoro (Cantame una historia).

• Mejor Atracción: Matías Ramírez como "Mamá Cora" (Un Cacho de Show).

• Mejor Ejecución Musical: Un Cacho de mi vida.

• Mejor Escenografía Virtual: Épico, legendario.

• Mejor Espectáculo a la Gorra: El experimento de la semana blanca.

La gala de este año presentó un formato renovado que emuló la mística de los premios Martín Fierro, con una cena formal y mesas redondas para fomentar la camaradería entre los artistas, limitando la asistencia exclusivamente a los nominados debido a la capacidad del salón.

Una propuesta gastronómica de primer nivel

Para acompañar el glamour de la noche, los invitados disfrutaron de un menú variado y sofisticado que combinó preparaciones frías y calientes. Entre las opciones frías se destacaron las chalitas con crema de queso azul y peras al borgoña, así como un ceviche de mariscos elaborado con berberechos, kanikama y mejillones. La propuesta caliente incluyó variedades de empanadas de copetín, pinchos de pollo crispy con salsa BBQ y quiche de jamón y queso. El cierre dulce consistió en una selección de mini lemon pie, brownie, rogel, cheesecake, tiramisú y tarta Ópera, servidos en vajilla con altura para coronar la velada.