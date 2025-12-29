El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció un paro de 25 horas con movilización a la Secretaría de Trabajo, que se llevará a cabo entre las 13:00 del martes 30 de diciembre y las 14:00 del miércoles 31, en todas las fábricas alcanzadas por la negociación.

En rechazo a la falta de propuestas concretas y al congelamiento salarial durante todo el año, el gremio también llevó adelante un paro total de actividades este fin de semana en la empresa FATE desde las 17:00 del viernes 26 hasta las 14:00 del sábado 27 de diciembre.

Falta de acuerdo y paro de SUTNA

Sin acuerdo en la Secretaría de Trabajo, el gremio del neumático SUTNA denunció dilaciones, falta de propuestas salariales y mala fe empresaria que aduce crisis en el sector, pero se niega a presentar la documentación respaldatoria como balances contables.

La reunión, realizada de manera virtual el 26 de diciembre con la Secretaría de Trabajo, concluyó sin acuerdo y con el anuncio de nuevas medidas de fuerza por parte del gremio tras el fracaso en el acuerdo.

Durante la audiencia, encabezada por el secretario de Conciliación Hernán Ariel Kohan, participaron representantes sindicales del SUTNA, con su secretario general Alejandro Crespo a la cabeza, y delegados de las empresas FATE SAICI, Pirelli Neumáticos SAIC y Bridgestone Argentina SAIC, en el marco de la negociación del Convenio Colectivo de Trabajo 636/11.

Desde el sindicato denunciaron una “dilación evidente” en la resolución de la paritaria y acusaron a las empresas de intentar forzar una rebaja salarial mediante prácticas que calificaron como ilegales.

Además, desde el gremio cuestionaron la falta de una propuesta unificada del sector y señalaron restricciones a los derechos gremiales en las distintas plantas, lo que, según afirmaron, empuja a una profundización del conflicto.

Motivos empresariales y rechazo a la medida de fuerza

Las empresas, por su parte, rechazaron de manera categórica las acusaciones sindicales. En su exposición conjunta, afirmaron que no existió dilación deliberada en la negociación y atribuyeron la falta de acuerdo a la “falta de entendimiento de la realidad económica” por parte del sindicato.

Según las patronales, el sector del neumático atraviesa una crisis profunda, con niveles de actividad que apenas alcanzan el 50% de la capacidad instalada, lo que condiciona cualquier discusión salarial.

En particular, la empresa FATE calificó las medidas anunciadas por el SUTNA como “intempestivas e ilegítimas” y advirtió que podrían comprometer la continuidad productiva y la seguridad de planta.

La compañía dejó asentada su oposición formal a los paros y anticipó que se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales para resguardar su actividad, sus bienes y su personal.

GZ / lr