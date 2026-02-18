Trabajadores de FATE permanecen dentro de la planta tras el anuncio de cierre definitivo de la empresa, en un conflicto que escaló con presencia policial, denuncias de represión y la detención del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo.

Desde el interior del predio, Facundo Roa, delegado de ingeniería, rechazó que la crisis sea responsabilidad de los operarios y cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno. “Somos 150 trabajadores que estamos defendiendo nuestro trabajo. El problema no es de los trabajadores”, afirmó en declaraciones radiales.

Cierre de FATE: el Gobierno convoca a una audiencia conciliatoria entre los trabajadores y la empresa

Roa relató que un grupo de empleados decidió subir al techo de la planta para resistir el operativo policial. “La Policía vino acá y están tirando balas de goma, no somos delincuentes”, sostuvo. Además, señaló que Crespo fue detenido en el ingreso a la fábrica y calificó la situación como “militarizada”.

En un mensaje con fuerte contenido personal, el delegado explicó que atraviesa un momento especial: “Voy a ser papá por primera vez dentro de un mes, por eso también estoy resistiendo”. Y concluyó con una crítica directa al proyecto oficial: “La reforma laboral esclaviza a los trabajadores y tira para atrás muchos años de lucha”.

“No peleamos por la indemnización, peleamos por el trabajo”

Por su parte, Sebastián Tesoro, otro operario de la compañía, aseguró que la decisión empresarial sorprendió a la plantilla. “Somos alrededor de 700 familias que quedamos despedidas sin argumentación. Nos enteramos por un comunicado a las cinco de la mañana donde la fábrica decía que cesaba la función productiva y nos dejaba en la calle”, indicó.

Conferencia de prensa de la CGT a horas del paro nacional

Según su testimonio, la empresa no atravesaba una crisis productiva. “Antes de salir de vacaciones se producían 6.000 cubiertas por día. Es imposible una crisis con el nivel de producción que había”, remarcó.

Tesoro también denunció represión en el ingreso al predio y confirmó la detención del líder sindical. “Está militarizado el predio con la policía de la provincia de Buenos Aires. Vamos a pelear por nuestro lugar, peleamos por el puesto de trabajo, no por la indemnización”, enfatizó.

En la misma línea, Víctor Ottoboni, trabajador del área de mantenimiento con más de 21 años en la empresa, calificó el cierre como “una sorpresa”. Señaló que en los últimos meses hubo una reducción sostenida de personal por desvinculaciones y que los salarios permanecen congelados desde hace más de un año.

“Hubo una persecución y manoseo de la empresa que muchos compañeros no toleran y deciden irse. La fábrica seguía produciendo con menos personal”, sostuvo.

El conflicto en FATE se da en un contexto de tensión creciente por el debate parlamentario de la reforma laboral y podría escalar en las próximas horas, con el gremio del neumático en estado de alerta y movilización.

lr