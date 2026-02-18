Cierre de Fate: "Nos enteramos por la tele que nos quedábamos sin trabajo"

El cierre de la planta de neumáticos FATE en San Fenando dejó a cientos de trabajadores en estado de incertidumbre y enojo. Según relató Miguel, operario de la fábrica, la decisión no fue comunicada internamente sino que comenzó a trascender en medios de comunicación antes de confirmarse con un cartel y candados en la fábrica. Sin preventivo de crisis ni instancias de negociación previas, el cese de producción marcó el final de un proceso de reducción que en los últimos años había achicado turnos y personal, y que ahora impacta de lleno en más de 700 familia. "Han muerto muchos compañeros producto del COVID, y de un día para otro, de esenciales pasamos a ser algo descartable", explicaron extrabajadores.

¿Cómo se dio la cronología de los eventos de las últimas horas?

Hace dos días atrás, tres días atrás a más tardar, (Alejandro) Bercovich, mediante una nota en C5N, dijo que Fate iba a cerrar. Con lo cual ya empezaron a aparecer varios portales, entre ellos estaban Infobae, El Cronista, una serie de portales de noticias que decían que era inminente el cierre de planta acá de Victoria, de Fate.

Ayer, antes de las tres de la mañana, los compañeros que estaban haciendo el mantenimiento, lo que es la parte de mantenimiento energético, le dijeron que antes de las cuatro, tres y media, se tenían que desalojar la fábrica porque Fate cerraba.

Hoy, cuando empezaban a trabajar compañeros que tenían 21 días de vacaciones -si bien la semana que viene tienen que entrar los de 28 y después tenían que entrar los que tenían 35 días- a las seis de la mañana había un cartel en planta diciendo que dejaba de producir y que le iba a llegar el correspondiente telegrama por el tema indemnizatorio.

De ahí en más, se hizo una conferencia de prensa, compañeros que estamos dentro del predio y compañeros que están por fuera del predio apoyando. Y ahora estamos viendo porque llamó Nación para ver si se puede destrabar este conflicto, con lo cual yo no creo que se destrabe así porque sí, porque la empresa, sin haber presentado un preventivo de crisis, sin haber presentado una quiebra, de un día para otro dejó de funcionar.

¿Ese rumor sería que se comunicaron desde el Gobierno nacional para ver si se puede mediar de una manera para volver a activar la producción?

Lo que nosotros estimamos es que si bien han llamado a la parte gremial, a la parte fabril, para ver cómo se puede solucionar este problema y que se destrabe el conflicto, con lo cual eso no quiere decir que la empresa empiece a producir.

Porque compañeros que estaban haciendo el mantenimiento mientras la parte de productividad estaba de vacaciones… nos comentaban que previo que hoy entre el turno que tenía y le correspondía trabajar estaba toda militarizada la empresa y, a la vez, también estaba todo con cadenas, candados, no se podía entrar por ningún lado..

¿Qué es lo que destrabaría el conflicto?

Acá en esta empresa había cuatro turnos. A raíz de este lapso de los dos años que, con el cambio de gobierno, empezó a disminuir, hubo despidos, pero también hubo muchos arreglos voluntarios. De hecho había como 1600, 1700 trabajadores en la empresa y ahora, si bien no hay con exactitud una cifra, pero supuestamente tenían que trabajar dos turnos y hay un promedio de cerca de 750 compañeros trabajando. Que tendrían que estar trabajando, pero hoy nos enteramos, reclamamos a partir de las seis de la mañana que estaba todo cerrado. Que no se va a trabajar más.

Los compañeros decían: “Pero nosotros hace dos años atrás éramos esenciales, veníamos, trabajábamos con lo que esto acarreaba". De hecho han muerto muchos compañeros producto del COVID, y de un día para otro, de esenciales pasamos a ser algo descartable.

Las paradojas de la vida, los negocios, el gobierno, pero acá hay un perjudicado. Si bien esto ya venían empresas cerrando y transformaron, porque las empresas ahora se transforman: al no ser competitivas, en depósito. Compra, venden, y les resulta parece más económico comprar y vender que producirlo. De hecho acá en Fate también está pasando lo mismo.

¿Les gustaría tener algún tipo de comunicación con representantes de Recursos Humanos de Fate para tener mayor claridad frente al panorama incierto que están viviendo? ¿Esa sería la búsqueda en este momento?

Sí, y tratar de lo posible recuperar los puestos de trabajo. Porque acá había dos turnos ya, de cuatro turnos pasó a dos turnos y así y todo la empresa decidió, de manera intempestiva, sin consulta, porque si de última podíamos haber negociado: bueno, de acá, le vamos a dar tiempo, dos meses, tres meses, reacomodamos, vamos despidiendo, vamos a cerrar. Fue de manera intempestiva lo que está pasando. Entonces fue un shock para todos los que estamos trabajando acá dentro.

