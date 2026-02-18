Cierre de FATE: el Gobierno convoca a una audiencia conciliatoria entre los trabajadores y la empresa

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, conducida por Julio Cordero, convocó a una audiencia conciliatoria entre los dueños de la compañía FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, SUTNA. El cierre de la fábrica, anunciado horas antes, dejaría en la calle a más de 900 empleados. La reunión está programada para las 12.30 de este miércoles.

La empresa FATE anunció que este jueves pagará los sueldos, las indemnizaciones y toda deuda vigente de cara a cerrar por completo la producción en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, y su actividad comercial en el país. El comunicado oficial señala: “FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”. La compañía argumenta: “Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

El cierre de la fábrica deja en la calle a 920 trabajadores. El delegado sindical que los representa, Miguel Ricciardulli, dijo que la mayoría de los despedidos tienen 45 años y 25 de antigüedad en sus puestos.

Los sindicalistas ingresaron al predio y la policía los detuvo

A media mañana de este miércoles, el secretario general de SUTNA, Alejandro Crespo, cortó el alambrado perimetral que bordea la fábrica e ingresó al predio junto a otros 14 empleados. Algunos trabajadores subieron al techo. La Policía Bonaerense intervino y detuvo al delegado; en la comunicación oficial, señalaron que el procedimiento tuvo la intención de evitar la toma de la fábrica por los trabajadores.

Cierre de FATE: afirman que el secretario general del sindicato está "demorado" dentro de la fábrica

El fiscal Marcelo Fuenzalida dispuso la identificación de las personas que irrumpieron por el delito de turbación de la propiedad.



Noticia en desarrollo