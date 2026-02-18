El cierre de Fate sacude el tablero: despidos masivos y la sombra de una "conspiración" en un misterioso tuit de Milei

Un cartel pegado en los portones internos de una planta de San Fernando anuló ocho décadas de historia industrial en apenas unos segundos. Este miércoles, los trabajadores de Fate se encontraron con la noticia de que la empresa cesaba sus actividades de forma definitiva, dejando a 920 empleados a la espera de sus indemnizaciones. La firma, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, justificó la medida por la fuerte competencia de los productos importados y el deterioro de las condiciones del mercado. Sin embargo, el momento del anuncio no pasó desapercibido: la fábrica bajó sus persianas apenas 24 horas antes de que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral.

La Casa Rosada no tardó en dar una interpretación política al conflicto, sugiriendo que el cierre forma parte de una dinámica que la reforma busca desarticular. El propio presidente Javier Milei se subió a la ola de comentarios en la red social X (ex Twitter) con un mensaje corto pero sugestivo: “¿Conspiranoico yo? Fin.”. Para el oficialismo, la situación en San Fernando funcionó como el ejemplo perfecto del agotamiento de un modelo de protección industrial que, según su visión, beneficia a empresarios y gremialistas mientras destruye la competitividad.

El posteo de Milei en X

Desde el ejército libertario digital, la crítica hacia Javier Madanes Quintanilla fue feroz y buscó exponerlo como un empresario favorecido por gestiones anteriores. De hecho, el propio Gordo Dan lanzó un duro descargo: “Este es Javier Madanes, dueño de Fate y Aluar... amante de los gobiernos kirchneristas... hoy declara la ‘quiebra’ porque se abrieron las importaciones. ¿Podés creer?”. Esta narrativa planteó que el cierre no es una tragedia económica inevitable, sino la consecuencia de que una industria acostumbrada a los subsidios y al "zoológico" del cepo cambiario ya no puede sostenerse en este mercado.

En paralelo, la conflictividad de los gremios se instaló como la otra cara de la moneda en la explicación libertaria sobre el fin de Fate. La cuenta El Trumpista aseguró que la empresa se terminó ante el avance de los sindicatos: “Recordemos que Fate cierra por los sindicatos. El último mes ‘intensificaron las medidas’, incluyendo tomas totales... Por eso es esencial la Reforma Laboral, evita esta locura de los sindicalistas chorros”. Bajo esta premisa, la salida de la fábrica de neumáticos se convirtió en una bandera para los legisladores que mañana buscarán modificar las reglas del juego entre empleadores y trabajadores.

Según el Gordo Dan, Madanes es "amante de los gobiernos kirchneristas"

La jornada en la puerta de la fábrica estuvo cargada de incidentes y angustia. Mientras empleados como Sebastián Tesoro denunciaban que se enteraron de su despido por un papel en la reja, la policía detuvo al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, cuando intentaba ingresar para dialogar con los directivos. Para los trabajadores, la decisión es un "golpe de efecto" patronal, pero para el Directorio de Fate, el costo laboral y la baja productividad hicieron que fabricar en Argentina fuera más caro que importar el producto terminado desde China.

Con una planta de más de 80 años de antigüedad ahora inactiva, el país perdió a su único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, profundizando la dependencia de las compras externas. El desenlace de este conflicto se trasladó ahora al Congreso, donde el Gobierno nacional pretende usar “las persianas bajas” de San Fernando como el argumento final para concretar un cambio drástico en las leyes del trabajo.

El Gobierno limita la cobertura periodística en la marcha contra la reforma laboral

Paro general: la CGT toma el caso Fate como bandera

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó para este jueves 19 de febrero un paro nacional de 24 horas que coincidirá con el debate legislativo. Los dirigentes de la central obrera apuntaron contra el Poder Ejecutivo como el principal responsable del deterioro económico y usaron el cierre de Fate como el símbolo de una"situación sociolaboral absolutamente complicada". Jorge Sola, vocero del organismo, denunció que desde 2024 se perdieron 300 mil puestos formales de trabajo y que cada día cierran PyMEs que no pueden resistir la caída de la actividad.

Desde la central obrera aclararon que no se oponen a una "modernización laboral" siempre que se discuta en convenios colectivos, pero rechazaron de plano el proyecto que se votará en Diputados por considerarlo una "desregulación" que saca protección a los empleados. Sola afirmó que la solución a lo que pasa en Fate no es gremial sino política, y explicó que la huelga busca llamar a la reflexión de los legisladores frente a una inflación que "no para de crecer" y un poder adquisitivo que se pulveriza. Para la CGT, el cierre de la planta en San Fernando es el anuncio de un proceso de “desindustrialización masiva”.

El paro de este jueves promete paralizar el transporte y los servicios en todo el país, mientras las columnas de manifestantes se movilizarán hacia el Congreso para presionar contra la sanción de la ley. La disputa ya no es solo técnica: el enfrentamiento entre la visión de la CGT y la del Gobierno sobre el futuro del trabajo encontró en Fate un campo de batalla real. Mientras los diputados comienzan a sesionar, 920 familias esperarán desde la incertidumbre total que el conflicto político les devuelva, de alguna manera, la estabilidad que perdieron esta mañana.

