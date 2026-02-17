El primer pago que deberán realizar los monotributistas tras la recategorización de febrero de 2026 vencerá el 20 de febrero, con cuotas actualizadas por inflación y nuevos topes de facturación anual definidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El ajuste alcanzó a todo el régimen simplificado y modificó tanto los ingresos máximos permitidos como los montos mensuales a abonar.

Las nuevas escalas comenzaron a regir en los primeros días de febrero y se ajustaron en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las cuotas incluyen el impuesto integrado, los aportes jubilatorios al SIPA y la obra social, y se mantendrán vigentes hasta julio de 2026.

Con este esquema, la categoría A elevó su tope de ingresos brutos anuales a $10.277.988,13, mientras que la categoría K —la más alta— pasó a $108.357.084,05 por año. Entre ambos extremos, todas las categorías registraron subas proporcionales por la inflación acumulada del último semestre.

Desde el organismo recaudador recordaron “que quienes hayan tenido cambios en ingresos, alquileres, superficie del local o consumo de energía deben ingresar con clave fiscal para actualizar su situación; de lo contrario, se considera que no hubo modificaciones y se mantiene la categoría vigente”.

Fuente: ARCA

Cómo queda el primer pago tras la recategorización

El impacto más inmediato se verá en el primer pago posterior a la recategorización, que deberá abonarse hasta el 20 de febrero con los nuevos valores mensuales ya actualizados según la categoría correspondiente.

De acuerdo con el nuevo cuadro, la cuota total de la categoría A asciende a $42.386,74 mensuales, mientras que la categoría B pasa a $48.250,78 y la C a $56.501,85 en el caso de locaciones y servicios. En las categorías intermedias, los valores superan los $100.000 a partir de la E y alcanzan los $197.108,23 en la G.

En los tramos más altos, la categoría H tendrá una cuota mensual de $447.346,93, la I de $824.802,26 y la J de $999.007,65. Para la categoría K de locaciones y prestaciones de servicios, el monto total a abonar será de $1.381.687,90.

En el caso de quienes se encuentran inscriptos en la venta de cosas muebles, los importes son menores, con una cuota de $42.386,74 en la categoría A y de $600.879,51 en la categoría K, según surge del cuadro oficial.

Por último, los nuevos valores alcanzan a unos 3,5 millones de monotributistas y regirán para los pagos mensuales desde febrero hasta julio de 2026, siempre que no se produzcan cambios en la situación fiscal que obliguen a una nueva recategorización.

