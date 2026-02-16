El número de trabajadores cuentapropistas marcó un nuevo récord en 2025, según un estudio privado

Hacia el tercer trimestre de 2025, el mercado de trabajo en los 32 aglomerados urbanos de la Argentina alcanzó un total de 13,6 millones de trabajadores.

Sin embargo, detrás de la cifra agregada se oculta una transformación en la composición de las categorías ocupacionales.

Según el último informe de la consultora Politikon Chaco en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), el cuentapropismo muestra un avance sostenido en detrimento del empleo asalariado, configurando lo que el estudio define como una "reconfiguración paulatina del mercado de trabajo urbano".

El cambio en la estructura ocupacional

Al cierre del tercer trimestre de 2025, la distribución de la fuerza laboral se dividió en un 71,9% de asalariados, un 24,5% de cuentapropistas, un 3,2% de patrones y un 0,4% de trabajadores familiares sin remuneración.

La comparación con el inicio de la serie analizada en 2016 revela el desplazamiento de las modalidades de inserción:

- La proporción de asalariados se redujo en 3,6 puntos porcentuales respecto a 2016.

- La participación de los cuentapropistas se incrementó en 4,1 puntos porcentuales en el mismo período.

- En términos de volumen, mientras que los asalariados crecieron un 13,0% (de 8,7 a 9,8 millones), el cuentapropismo se expandió un 42,2%, pasando de 2,3 millones a 3,3 millones de personas.

El informe subraya que este fenómeno no es coyuntural, sino que "el cuentapropismo se consolida como una respuesta estructural frente a las transformaciones del empleo asalariado".

Volatilidad y picos históricos

La evolución de la última década no ha sido lineal. Entre 2016 y 2020, el empleo independiente ganó terreno de forma ininterrumpida. Tras una recuperación parcial del empleo asalariado entre 2021 y 2023, la tendencia volvió a invertirse en el bienio 2024-2025.

En este contexto, el informe destaca una divergencia clave en volumen de la serie: "Mientras que en 2025 se registró el máximo histórico de cuentapropistas, no es el mismo caso para los asalariados, cuyo pico está en 2023 con 10,0 millones". Respecto a ese pico de 2023, en los últimos dos años el cuentapropismo creció un 15,6%, mientras que los asalariados sufrieron una caída del 2,5%.

De este modo, en 2025 el cuentapropismo alcanzó su segundo nivel más alto de toda la serie, "solo por debajo de 2020, año atravesado por la pandemia".

