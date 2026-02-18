UxP ofreció su versión de la reforma laboral: jornadas más cortas, aguinaldo para monotributistas y salario social complementario

En el debate por comisión, aunque La Libertad Avanza y sus aliados lograron obtener el despacho de mayoría sobre la reforma laboral, Unión por la Patria presentó su propio dictamen con una propuesta de “contrarreforma” que se opone a todo lo que quiere el oficialismo, buscando “revertir desregulaciones recientes y ampliar derechos laborales, adaptándolos a nuevas tecnologías” y ofreciendo, por ejemplo, jornadas más cortas, aguinaldo para monotributistas y salario social complementario.
Jornada laboral
- Bajará a 7 horas diarias (o 42 semanales). La jornada nocturna no deberá superar las 6 horas. En la actualidad, se permiten 8 horas diarias y hasta 48 horas semanales. Esta reducción debería entrar en vigencia de manera progresiva (25% cada año, a lo largo de 4 años) sin reducción salarial.
- Participación de los trabajadores en las ganancias obtenidas por las compañías: debería distribuirse entre el personal el 10% de las ganancias netas anuales. La fórmula que se aplicaría será la siguiente: 50% por días trabajados, 30% proporcional al sueldo y 20% por antigüedad. Quedarán exceptuadas compañías nuevas (durante sus primeros 2 años de actividad) y cooperativas.
Licencias parentales y de cuidado
- Por nacimiento: se prohibirá que se haga trabajar a personas gestantes por 126 días (45 anteriores y 81 posteriores); y a personas no gestantes por 45 días corridos posteriores al nacimiento. En la actualidad, se dan 90 días a gestantes y 2 días a no gestantes.
- Por adopción: se darán 126 días.
- Nuevas Licencias Especiales: se sumarán licencias por Técnicas de Reproducción Asistida, adaptación escolar, violencia de género (15 días), y controles preventivos de cáncer.
La CGT ratificó el paro nacional contra la reforma laboral: "Cayeron 300.000 puestos formales de trabajo"
Sueldos y complementos
- Aguinaldo para monotributistas: se creará un Ingreso Anual Complementario que se abonará los meses de junio y diciembre para las categorías A, B, C y sociales. Se calculará sumando el total facturado del semestre dividido 12.
- Salario Social Complementario: se otorgará a trabajadores informales y equivaldrá al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
- Desconexión Digital: garantizará el derecho al empleado a desconectarse fuera de su horario laboral, impidiendo que sea sancionado por no contestar a sus jefes.
- Indemnizaciones: se pagarán de una sola vez, prohibiéndose el abono fraccionado de las mismas. El Banco Nación le dará créditos a las PyMEs (hasta 18 cuotas) para permitirles cancelar la deuda completa al trabajador en un solo pago.
Plataformas digitales y convenios
- Presunción de Laboralidad: se presumirá contrato de trabajo para mensajeros y repartidores de aplicaciones.
- Derechos y Transparencia: se garantizará ART, provisión de elementos de seguridad, compensación de gastos (por ejemplo, combustible) y vacaciones proporcionales a la antigüedad del empleado. También obtendrán transparencia en el funcionamiento del algoritmo y prohibición de bloqueos arbitrarios sin derecho a realizar el descargo correspondiente.
Cambios clave en la reforma laboral: ¿qué opinan los industriales?
- Piso Salarial: el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) no deberá ser menor a la Canasta Básica Total para una familia de 4 integrantes del Gran Buenos Aires.
- Homologación Tácita: si se presenta un Convenio Colectivo y, a los 30 días, no hay observación fundada del Ministerio, se considerará tácitamente homologado.
- Empleo Joven: se crearán subsidios para empleadores que contraten personas de edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, contabilizándose como parte del sueldo. Además, se permitirá a los empleadores detracciones de la base imponible salarial por empleado, pero solo si el 25% de su nómina está integrada por jóvenes.
Fiscalización y Salud Ocupacional
- Alta Automática: permitirá a la inspección del trabajo dar de alta de oficio ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a empleados no registrados detectados.
- Comités Mixtos: se crearán Comités Mixtos de Salud y Seguridad paritarios en establecimientos que tengan 50 (o más) trabajadores.
Inteligencia Artificial en el Trabajo
- Límites para el algoritmo: se prohibirá tomar medidas exclusivamente automatizadas (es decir, sin intervención humana) sobre temas como contrataciones, despidos o sanciones.
- Reputación Digital: se impedirá crear sistemas de “reputación laboral digital” relacionados a futuros empleos.
Del Caño apuntó contra Lemoine por la reforma laboral
El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño cuestionó a Lilia Lemoine, su par de La Libertad Avanza, cuando la legisladora intentó burlarse de sus argumentos contra la reforma laboral durante el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, y Presupuesto y Hacienda realizado este miércoles 18 de febrero.
“Creyeron que iban a sacar el 50% del salario a una persona que tiene cáncer. Defienden esas brutalidades”, comenzó diciendo del Caño, y Lemoine se tomó la cabeza y comenzó a cuestionarlo. Entonces el referente de la izquierda le contestó: “Esta forma atropellada para que la gente ni se entere de lo que van a sacar… Qué miedo tienen de debatir… ¡No sé de qué te reís! Vos porque no tenés problemas. Vos podés hacer las vacaciones con tus hijos en Miami, pero a la gente le van a sacar las vacaciones de unos días en la costa con su familia”.
Lemoine ironizó: “En Cuba, andate a Cuba, andate a Cuba”. La respuesta de su colega fue: “Vos cobrás cinco millones de pesos así que no me vengas a agitar. Nosotros estamos para defender a los trabajadores. Andate vos que vas a Miami. Los trabajadores no pueden tener vacaciones, no les van a pagar horas extras. Vos que cobrás millones de pesos y querés votar eso y que nadie lo sepa”.
HM/DCQ