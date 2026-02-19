Esteban Paulón cuestionó en "QR!" la reforma laboral y anticipó una votación ajustada en diputados

En medio del debate legislativo por la reforma laboral impulsada por el Gobierno, el diputado nacional por Provincias Unidas, Esteban Paulón, participó del programa "QR!" de Canal E, donde cuestionó el contenido del proyecto y anticipó un escenario parlamentario ajustado de cara a la votación en la Cámara de Diputados.

Durante la entrevista, el legislador sostuvo que la iniciativa oficial representa un retroceso en materia laboral y aseguró que gran parte de la oposición votará en contra del proyecto en términos generales, aunque reconoció que algunos bloques acompañarán la propuesta del oficialismo.

Revés para el gobierno: eliminarían el artículo 44 de la reforma laboral

Paulón apuntó especialmente contra lo que definió como una redefinición del vínculo laboral bajo nuevas modalidades de trabajo. Según expresó, conceptos como la “soberanía del tiempo” —utilizados para describir empleos flexibles o vinculados a plataformas digitales— encubren, a su entender, esquemas laborales sin derechos tradicionales como vacaciones, aguinaldo o estabilidad contractual.

El diputado señaló que el debate público tomó mayor dimensión tras la polémica generada por el artículo 44, referido a licencias por enfermedad, cuya discusión permitió visibilizar el alcance general del proyecto.

En ese sentido, afirmó que la ley posee una orientación “antitrabajador” y consideró que la controversia abrió una discusión social más amplia sobre las consecuencias de la reforma.

El Fondo de Asistencia Laboral, en el centro del debate

Uno de los puntos más cuestionados por el legislador fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo incluido en el proyecto para modificar el sistema de indemnizaciones.

Según explicó, el esquema implicaría que parte del salario y de los aportes previsionales de los trabajadores financien eventuales despidos, lo que —indicó— trasladaría riesgos hacia los propios empleados y podría afectar el sistema jubilatorio.

Paulón también expresó preocupación por la administración de esos fondos y sostuvo que quedarían bajo estructuras financieras con amplia discrecionalidad para definir su destino.

Rodolfo Aguiar cuestionó la reforma laboral de Javier Milei: "Es el gobierno más corrupto de la historia"

En relación con el escenario parlamentario, el diputado anticipó que la reforma podría reunir entre 137 y 140 votos favorables en general, aunque advirtió que varios capítulos del proyecto presentan mayor fragilidad política y podrían modificarse durante la votación en particular.

Entre los puntos que consideró más discutidos mencionó el FAL y el capítulo de derogaciones legales, donde —según indicó— existen mayores posibilidades de cambios si algunos aliados del oficialismo se desmarcan.

Además, cuestionó el tratamiento acelerado del proyecto y aseguró que su espacio no convalidará un debate exprés en el Congreso.

Debate institucional y cambios en la justicia laboral

Otro eje señalado por Paulón fue la propuesta de transferir competencias del fuero laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El legislador advirtió que la medida podría generar incertidumbre jurídica y afectar el funcionamiento actual de la justicia laboral.

Según explicó, el plan prevé la transferencia de juzgados y recursos en un plazo reducido, lo que —a su juicio— podría impactar en miles de causas en trámite y modificar el ámbito donde se resuelven conflictos laborales individuales y colectivos.

El diputado sostuvo que este punto será clave en futuras discusiones judiciales vinculadas a la reforma y anticipó que podría abrir nuevos conflictos institucionales.

LB/DCQ