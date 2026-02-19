Ilda Bustos aseguró que lo de las licencias por enfermedad fue una "maniobra para desviar la atención"

La dirigente gremial Ilda Bustos calificó el polémico artículo de las licencias médicas durante el tratamiento en el Senado como una “maniobra” de distracción en el marco del debate del proyecto de reforma laboral.

Licencias por enfermedad

"Esta fue una maniobra, esta especie de supuesto error, pero para nosotros es claramente una maniobra para desviar la atención sobre la médula de esta pretendida reforma, de esta regresión en los derechos", analizó en declaraciones al programa “6 en punto” de Punto a Punto Radio (90.7).

Además señaló que “el proyecto en sí es muy grave porque significa regresión verdadera en los derechos y una afectación del derecho laboral argentino como lo conocemos, de una forma brutal y que nunca se había dado".

Así Bustos criticó duramente el funcionamiento actual del Congreso y comparó el escenario con crisis políticas pasadas al considerar que el Parlamento "tiene esta cuestión de toma y daca, que se parece mucho en algunos momentos a lo que vivimos una vez con De la Rúa, con aquello de la Banelco y esto de comprar la voluntad para que se apruebe esta ley".

"Afecta los derechos adquiridos"

En relación al impacto directo sobre la clase trabajadora, la dirigente advirtió que la nueva normativa representa un peligro inminente puesto que "afecta cuestiones tan graves como los derechos adquiridos, o sea, elimina la figura de derecho adquirido prácticamente".

Consecuentemente la referente gremial vinculó la aplicación de estas medidas con la delicada situación del sector industrial y aseguró que "en este marco de crisis, en esta situación donde todos los días vemos persianas que se bajan, trabajadores que quedan en la calle, donde vemos eso, es muy difícil que esto no se va a aplicar así, que se va a respetar lo que viene".

"Se va a judicializar por una razón muy simple. ¿Por qué? Porque es inconstitucional, claramente inconstitucional relacionado con otros aspectos como la negociación colectiva, la jornada laboral, viola el carácter legal que tienen los convenios firmados por Argentina con la OIT”, concluyó Bustos.