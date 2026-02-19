Temporal en el sudeste cordobés: evacuados, viviendas destruidas y rutas cortadas tras la tormenta

El fuerte temporal que se desató durante la tarde-noche del miércoles dejó un escenario de alta complejidad en el sudeste cordobés y el sur santafesino, con evacuados, viviendas con pérdidas totales, cortes de energía y rutas interrumpidas por accidentes y caída de árboles.

En la provincia de Córdoba, el Gobierno activó un operativo a través de la Dirección de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Seguridad para asistir a las localidades más afectadas de los departamentos Marcos Juárez, Unión y Roque Sáenz Peña. Las evaluaciones preliminares confirmaron voladuras de techos, anegamientos, caída de árboles y cortes totales de servicios en distintos puntos.

El caso más crítico se registró en Colonia Bremen (departamento Marcos Juárez), donde 11 viviendas sufrieron pérdida total y 40 personas fueron evacuadas y alojadas en el SUM municipal. También hubo daños estructurales, calles anegadas y ausencia total de energía eléctrica y señal de celular.

Temporal en la autopista Córdoba–Rosario: diez camiones volcados sobre la autopista

En Los Surgentes, el jefe del cuerpo de Bomberos, Gonzalo Peñaloza, describió una situación de “alta demanda operativa” tras el fenómeno, que se intensificó alrededor de las 20.30. Según detalló, se produjeron tres incidentes casi en simultáneo en la zona y rutas aledañas.

En el tramo entre Los Surgentes y Cruz Alta, dos personas con politraumatismos fueron trasladadas al hospital municipal tras un accidente. Además, se asistió un despiste vehicular sin heridos graves y el vuelco de un camión con una persona atrapada, que fue liberada por los rescatistas y recibió atención médica.

Fotomontaje El Doce

El temporal también provocó daños en siete viviendas en Los Surgentes, con voladuras de techos y rotura de aberturas, y obligó a evacuar preventivamente a nueve personas. La ruta provincial 6 permanecía momentáneamente cortada en los tramos Los Surgentes–Cruz Alta y Camilo Aldao–Los Surgentes, a la espera de inspecciones de seguridad.

En Alejo Ledesma se registraron 40 milímetros de lluvia con granizo y fuertes ráfagas, sin evacuados ni daños estructurales en viviendas, mientras que en Justiniano Posse las lluvias y el viento causaron caída de árboles y cortes de energía, aunque sin heridos ni evacuaciones. En Serrano, departamento Roque Sáenz Peña, el viento afectó viviendas y generó interrupciones temporales en los servicios de energía y agua.

La tormenta también impactó con fuerza en el sur de Santa Fe. Entre Tortugas y Armstrong, sobre la ruta nacional 9 (traza vieja), se registraron accidentes y obstrucciones por ramas y árboles caídos. En la autopista Buenos Aires–Córdoba se informaron colisiones múltiples que involucraron a varios camiones, uno de ellos de transporte de animales, lo que generó presencia de ganado sobre la calzada.

Defensa Civil confirmó el corte total de la autopista en ambos carriles entre la ruta provincial 15 y General Roca debido a los múltiples siniestros. En Armstrong y Cañada de Gómez se reportaron ráfagas intensas, caída de postes y anegamientos urbanos, mientras que en Oliveros se registraron cortes de energía eléctrica tras vientos y lluvias de elevada intensidad.

El cuadro general obligó a un despliegue sostenido de Bomberos, fuerzas policiales y cuadrillas municipales en distintas localidades. Las autoridades reiteraron el pedido de evitar desplazamientos no esenciales, respetar los cortes y mantenerse informados a través de canales oficiales ante la persistencia de condiciones meteorológicas inestables.

Afectaciones por localidad

Los Surgentes (Dpto. Marcos Juárez)

El fenómeno produjo daños en 7 viviendas y la evacuación preventiva de 9 personas, asistidas en un centro municipal. Se registraron voladuras de techos, roturas de aberturas y cortes totales de energía eléctrica y comunicaciones. Personal de Protección Civil se encuentra operativo en el lugar.

Alejo Ledesma (Dpto. Marcos Juárez)

La localidad recibió 40 mm de lluvia, acompañada de granizo y vientos. No hubo evacuaciones ni viviendas afectadas. Se trabaja en el retiro de dos árboles caídos y en la restitución del servicio eléctrico.

Justiniano Posse (Dpto. Unión)

Se reportaron lluvias y ráfagas intensas que provocaron caída de árboles y cortes de energía. No se registraron heridos, evacuados ni daños en viviendas. Equipos provinciales continúan el relevamiento.

Colonia Bremen (Dpto. Marcos Juárez)

Es la zona con mayor impacto del temporal, con 11 viviendas con pérdida total y 40 personas evacuadas, alojadas en el SUM municipal. El evento provocó calles anegadas, voladuras de techos, roturas de aberturas, caída de árboles y falta total de energía y señal de celular. La intendenta Jacqueline Ojeda solicitó asistencia provincial.

Serrano

En la localidad, ubicada en el departamento Roque Sáenz Peña, el fuerte viento afectó viviendas, generó voladuras de techos, chapas y árboles. La situación generó de manera temporal cortes de energía y agua, situación que se restableció en pocas horas.