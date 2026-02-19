Precandidato libertario a intendente propuso “levantar todas las peatonales" para "reactivar" el centro de Córdoba

El precandidato libertario a intendente, Sebastián García Díaz, propuso “levantar todas las peatonales” para “reactivar el centro de la ciudad de Córdoba”.

“Levantar todas las peatonales”

“Vamos a permitir nuevamente el paso de vehículos en forma libre por todas y cada una de las calles del centro, incluyendo 9 de Julio, 25 de Mayo (de punta a punta), San Martín, Rivera Indarte, Obispo Trejo, 27 de abril, Caseros, Deán Funes, Independencia y también calles cerradas desde Colón hacia Humberto Primo”, aseguró el dirigente de la Libertad Avanza.

Además consideró que “sólo una cosa” se puede hacer para “cambiar la dinámica del centro en forma disruptiva”.

“No valía la pena hacerla antes, pero sí vale la pena probarlo ahora. Es una decisión completamente distinta y contraria a las políticas que ha estado desarrollando tanto @MartinLlaryora como @PasseriniOk con sus intervenciones al sector. Es una solución que libera”, agregó en un extenso artículo publicado en la red social “X”.

García Díaz explicó que “los autos que vengan de nueva Córdoba podrán llegar por las calles del centro hasta el río y viceversa” y que “también los que vayan de Casa de Gobierno hacia la Municipalidad y viceversa”.

“Nuestra convicción es que si los autos pueden transitar e incluso detenerse en cualquier lugar del centro para ascenso y descenso de personas y cargas, esto le dará un impulso inusitado al sector. Las galerías volverán a funcionar como caminos cortos entre un lugar y otro y factor de desconcentración de las veredas que ahora serán normales. También podrán acceder los servicios de seguridad, bomberos, salud y emergencias”, evaluó.

“Hay muchas viviendas y oficinas en el centro que con esta sola decisión pasarán a tener interés para su venta y alquiler”, estimó el dirigente libertario.

Personas en situación de calle

Para el precandidato a intendente “es clave que desalojemos todo el centro de personas que viven en la calle en forma precaria”.

“Lejos de “darle de comer en la plaza San Martín” como hacemos hoy, hay que trasladarlos a los lugares que están preparados para ese fin. Hoy recorrer el centro a cierta hora de la tarde/noche además de ser un incordio porque uno debe estacionar lejos da miedo para muchas personas, que –atentos a esa experiencia- prefieren no regresar”, argumentó.

Edificios históricos

Al referirse a la situación de los edificios históricos tales como el Monserrat, la Universidad, la Compañía, la Catedral, el Cabildo, la Legislatura o el Convento de Santa Teresa, afirmó: “Nuestros técnicos indican que esas construcciones no sufren por el tráfico liviano. Lo único que habrá que restringir es el ingreso de colectivos y camiones”.

“Si el centro recupera el flujo de vehículos y personas, el desarrollo de opciones de gastronomía, hoteles del centro, comercios, y actividades será mucho más potente”, opinó en otra parte del artículo.

Críticas

García Díaz expresó que “Llaryora y Passerini han intentado obstruir el tránsito y su fluidez en el centro”.

“Esta decisión la voy a implementar desde el primer día de nuestra gestión el 11 de diciembre de 2027. Aceptamos críticas y sugerencias respecto de los detalles. Pero no vamos a cambiar de opinión respecto de la decisión central”, concluyó el precandidato de la Libertad Avanza.