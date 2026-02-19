Temporal en la autopista Córdoba–Rosario: diez camiones volcados

Un fuerte temporal desatado en la noche del miércoles provocó una escena inusual y peligrosa en la autopista que une Córdoba con Rosario: al menos diez camiones de gran porte terminaron volcados sobre la calzada, en un tramo comprendido entre las localidades santafesinas de Armstrong y Tortugas.

De acuerdo con información oficial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el incidente obligó a disponer un corte total de la autovía en sentido hacia Córdoba, entre los kilómetros 389 y 403. La circulación fue desviada hacia la ruta provincial 15, mientras se solicitó a los conductores extremar las precauciones y, de ser posible, postergar los viajes.

El fenómeno meteorológico combinó lluvias persistentes, ráfagas de viento de gran intensidad y caída de granizo. Según los primeros reportes de Bomberos y autoridades locales, varios camiones fueron arrastrados por el viento y quedaron tumbados sobre la traza, lo que complicó aún más el tránsito en plena tormenta.

Personal policial, dotaciones de Bomberos y equipos del servicio de emergencias 107 trabajaron en el lugar para asistir a los conductores afectados. Tras las primeras evaluaciones, se confirmó que no se registraron heridos de gravedad, pese a la magnitud del episodio.

En declaraciones a Cadena 3, el director general de Prevención de Accidentes de la Policía de Córdoba, Miguel Ángel Rizzotti, explicó que uno de los vuelcos involucró a un camión Mercedes Benz y advirtió que la calzada se encontraba mojada por llovizna. “Es fundamental extremar los cuidados cuando la ruta está húmeda”, subrayó.

La tormenta no solo afectó la autopista. En Tortugas se reportaron voladuras de techos, caída de árboles y cables, además de interrupciones en el suministro eléctrico. Desde el municipio y los cuerpos de emergencia señalaron que el fenómeno, que se intensificó alrededor de las 20.30, generó múltiples salidas por accidentes y daños materiales en distintas localidades del sur santafesino.

Durante la medianoche y hasta entrada la madrugada del jueves, el corredor vial permanecía completamente cerrado en el tramo afectado, mientras las autoridades trabajaban para remover los vehículos y restablecer condiciones seguras de circulación.

