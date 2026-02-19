Paro general: estiman un costo de hasta u$s 489 millones para la economía argentina

Un informe del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (INECO-UADE) calculó que el paro general de este 19 de febrero tendría un impacto económico de $696.268 millones, equivalentes a unos u$s 489 millones al tipo de cambio oficial de $1.425.

Paro del jueves 19 de febrero: cómo funcionará el transporte público en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense

La estimación preliminar indica que la medida de fuerza representaría el 0,8% del PBI del mes de febrero y el 17,3% del producto de un solo día. Según el estudio, dependiendo del nivel de acatamiento, el costo podría oscilar entre u$s 400 y 600 millones.

El informe aclara que el cálculo contempla únicamente pérdidas directas, descontando recuperaciones parciales que podrían darse en las semanas posteriores. De hecho, el documento señala que aproximadamente el 60% de lo inicialmente perdido se recuperaría dentro del mes siguiente.

El transporte, la clave del impacto

Uno de los factores determinantes es la adhesión del transporte público. La interrupción de colectivos, trenes y subtes amplifica de forma significativa el daño económico. Según el trabajo, si el sector no se sumara a la huelga, el impacto se reduciría a unos u$s 180 millones.

El análisis sectorial muestra que no todas las actividades se ven afectadas de la misma manera. Algunos rubros logran recomponer rápidamente lo perdido, mientras que otros enfrentan pérdidas difíciles de revertir.

Entre los sectores más golpeados figuran la industria manufacturera, la construcción, el comercio y los servicios de enseñanza y salud, que sufrirían caídas de producción con recuperación parcial o más costosa.

Comparación con los 3 paros anteriores

El estudio también compara el costo en dólares con los últimos cuatro paros generales.

Paro general: cómo afectará a los vuelos este 19 de febrero y qué hacer si tenés pasaje

En mayo de 2024 el impacto fue de u$s 544 millones; en octubre de 2024, 505 millones de dólares; en abril de 2025, 539 millones de dólares; y para febrero de 2026 se estima en u$s 489 millones.

El informe subraya que el efecto de esta huelga sería algo más acotado en comparación con otras medidas similares debido a que febrero suele presentar menor intensidad de actividad económica.

El análisis deja en claro que "esta es una estimación preliminar basada en una proyección del PBI de febrero 2026 y del impacto en los sectores mencionados".

