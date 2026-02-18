El Gobierno intimó a La Fraternidad y a UTA para que no adhieran al paro de este jueves

Luego de que los gremios de La Fraternidad (trenes) y la Unión de Tranviarios Automotor UTA (colectivos) confirmaran su adhesión al paro de 24 horas planteado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves 19, el Gobierno nacional intimó a ambas entidades a que no participen de la huelga. Según indicaron a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, actualmente rige una Conciliación Laboral Obligatoria que debe respetarse, por lo que “la adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento”. Y lo que es peor: podrían sacarle la personería a los gremios por hacerlo.

El mensaje surge apenas horas después de que los sindicalistas dieran el “sí” a la propuesta de la CGT, la cual responde al tratamiento de la reforma laboral en Diputados, que ya obtuvo media sanción en el senado. De hecho, se espera que el paro, que ya obtuvo un fuerte respaldo en todo el país por parte de diversos actores, áreas y servicios, sea contundente, movida que al Gobierno no le beneficia en un clima ya de por sí áspero dentro y fuera del palacio legislativo.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano

De todas maneras, y sin tener en cuenta al paro general del jueves 19, la situación es particular con respecto a La Fraternidad ya que, incluso antes del anuncio de la huelga, la Secretaría de Trabajo había dictado una conciliación obligatoria el pasado 5 de febrero, debido a un intento de protesta ferroviaria programada para ese mismo día. ¿Las razones? Las de siempre: salariales. Esta jugada política, bajo el ala de la Ley 14.786, debe mantenerse vigente durante 15 días hábiles, es decir, el 27 de febrero. Y esa es precisamente la herramienta que está intentando utilizar ahora el Gobierno para que el sindicato de trenes conducido por Omar Maturano se baje del paro.

En cuanto a la UTA, la situación no es muy distinta: también están bajo una conciliación obligatoria, pero todavía más reciente. El 11 de febrero, y en el marco de su tira y afloje con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), el Gobierno también había puesto un alto al conflicto por dos semanas. En este caso, hasta el 26 de febrero.

Este panorama complica a ambas centrales obreras ya que, según argumenta el Gobierno, estarían violando expresamente un mandato legal que no les permite “el estado de conflicto” hasta que se termine el plazo correspondiente. Incluso, y a pesar de que el Gobierno hizo cambios de último momento en el proyecto (como la eliminación del polémico artículo 44 que modificaba las licencias por enfermedad), el Ejecutivo no logró desactivar la “bomba” y el paro continúa activo.

La justificación de los gremios: "Son traidores a la patria"

Tanto para la UTA como para la Fraternidad, la medida de fuerza propuesta por la CGT está más que justificada y tiene motivos suficientes para realizarse. En el caso de los colectiveros, sostuvieron que la reforma laboral implica un retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores. Agregaron que la medida “generaría un enorme riesgo para la dignidad del empleo y la viabilidad del sector del transporte”, motivo por el cual instaron a los empleados del sector a sostener la huelga para que “se entienda que se trata de una defensa colectiva”.

En este sentido, desde el gremio que conduce Roberto Fernández señalaron que la protesta responde a la caída del salario real y la caída en las condiciones de contratación y trabajo, las cuales devienen del ajuste aplicado por el Gobierno Nacional en todos los ámbitos. Por este motivo, se espera que no haya colectivos en ninguna parte del país durante toda la jornada.

A su vez, los trenes bajo el ala del gremialista Omar Maturano también sostienen que la medida debe realizarse y criticaron duramente a los legisladores: “Porque son traidores y traidores a la patria, traidores a los trabajadores. Para mí, estos no trabajaron. Ninguno. La mayoría son empresarios. ¿A favor de quién pueden votar? ¿De sus provincias? No, ellos tienen que defender primero a la patria. Eso dice la Constitución”.

