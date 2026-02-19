El video de la CGT por el paro general contra la reforma laboral: "Los derechos no se negocian"

En el comienzo del cuarto paro nacional contra el gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) difundió un video de un minuto acompañado por un mensaje en rechazo a la reforma laboral que se debatirá esta tarde en Diputados.

“Desde el primer día. En la calle, en el Congreso, en la Justicia y en cada lugar de trabajo. No es reacción. Es coherencia”, expresaron desde la central obrera en su cuenta de X.

El material audiovisual reúne imágenes de los tres paros generales previos impulsados por la CGT contra el Gobierno y de otras movilizaciones encabezadas por la central, como las realizadas frente al Congreso en defensa de las universidades y los jubilados, aunque el paro de este jueves será sin movilización.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sobre la medida en contra el proyecto de Ley de Modernización Laboral promovido por el oficialismo, desde la CGT afirmaron: “Si avanzan contra los derechos de las y los trabajadores, avanzan contra la industria nacional y el futuro del país. Los derechos no se negocian”.

En las primeras horas de la jornada, Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, aseguró que el nivel de acatamiento “es importantísimo” y sostuvo que constituye un respaldo “a las medidas que adoptaron las organizaciones sindicales”.

“La CGT en toda su amplitud está convencida de que el Gobierno debe representar los intereses de los trabajadores. Esto no tiene que ver con ideologías, porque muchos de los que nosotros representamos votaron al Gobierno y otros a la oposición”, añadió.

Paro general por 24 horas de la CGT, EN VIVO: cómo funcionan los transportes y los servicios

Al paro se sumaron distintos gremios del transporte, por lo que el funcionamiento de trenes, colectivos y subtes estará restringido durante 24 horas. Solo circularán los colectivos de la línea DOTA, que atenderá a los cronogramas habituales a pesar del paro.

La medida también impactará en otros sectores. La Asociación Bancaria anunció el cierre de todas las sucursales para la atención presencial, mientras que el sindicato de Camioneros frenará el transporte de cargas, el reparto postal y la recolección de residuos.

En conferencia de prensa, las autoridades de la CGT ratificaron que el paro de este jueves será "sin movilización".

Reforma laboral: 5 puntos claves que cambian las relaciones entre trabajadores y empleadores

La CGT ratificó paro "sin movilización", aunque otras agrupaciones marcharán al Congreso

La CGT confirmó este miércoles que el paro general será “sin movilización” y que el objetivo es que “no haya nadie en la calle”, según señalaron los integrantes del triunvirato en conferencia de prensa.

Aunque la central obrera dispuso una jornada sin manifestaciones, distintas agrupaciones sociales marcharán al Congreso en la previa de la sesión especial en la Cámara de Diputados, prevista para las 14. Organizaciones de izquierda, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), junto con las dos CTA, participarán de la movilización.

Se prevé que las principales columnas se concentren desde las 11 en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Ante la convocatoria, el Gobierno desplegará el operativo antipiquetes en la zona, con cortes y vallados en distintos accesos.

TV

LT