Este jueves 19 de febrero estará marcado por un nuevo paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral. Mientras algunos gremios como ATE ya emitieron comunicados anunciando un 98% de adhesión, por el otro lado, se encuentra la Confederación de Entidades del Comercio de hidrocarburos y Afines (CECHA) que junto con el PAMI, anunciaron que no se sumarán a esta medida de fuerza.

Estaciones de servicio operan con normalidad

Comenzando con CECHA, anunciaron por medio de un comunicado institucional que los propietarios de Estaciones de Servicio no adherirán al paro general convocado por la CGT, por lo que continuarán operando con normalidad sus actividades durante esta jornada.

En la misiva emitida por la entidad destacaron el rol fundamental que ocupan las estaciones de servicio dentro de la matriz de movilidad y abastecimiento del país. Es por eso que consideran que cualquier interrupción generalizada podría generar efectos en cascada sobre el transporte de cargas, el traslado de personas, la distribución de alimentos y medicamentos, y la actividad productiva en distintas regiones.

Sin embargo, la Confederación hizo énfasis en que la decisión empresaria de no adherir al paro no implica desconocer el derecho constitucional de huelga de sus empleados. Es por eso que en el comunicado resaltaron que respetarán la decisión individual de aquellos trabajadores que opten por acompañar la medida de fuerza convocada por la central obrera.

De esta manera, cada una de las estaciones de servicio del país operará y se organizará según la dotación del personal que tenga disponible, procurando mantener la atención al público y minimizar eventuales demoras o reprogramaciones de turnos. Con el antecedente de los paros anteriores, el impacto puede variar según la región y el grado de adhesión en cada distrito.

PAMI operará con normalidad

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), informó que todas las agencias de la obra social funcionarán con normalidad en sus horarios habituales. Según el organismo estatal, “la atención en las oficinas de todo el país se encuentra garantizada y los afiliados podrán realizar los trámites y consultas que requieran”.

Además, los canales de atención telefónica y los medios de contacto digitales también operan de manera habitual lo que permite asegurar la continuidad de las prestaciones.

Por último, en el comunicado de la institución mencionaron que para más información los afiliados pueden ingresar a www.pami.org.ar/ o comunicarse al 138 Pami Escucha.

