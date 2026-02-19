Gabriela Estévez contra la reforma laboral: "Es un enorme retroceso y no generará puestos de trabajo"

La diputada nacional Gabriela Estévez manifestó su firme oposición al proyecto oficialista de reforma laboral al asegurar que “es un enorme retroceso”.

Ilda Bustos aseguró que lo de las licencias por enfermedad fue una "maniobra para desviar la atención"

Reforma laboral

"De modernización no tiene nada, al contrario, es un enorme retroceso. Cada vez que hay una crisis de deuda en este país, la solución mágica que se les ocurre por sugerencia del Fondo Monetario Internacional es llevar adelante una reforma laboral”, sostuvo la legisladora de Unión por la Patria.

“Pasó con Menen, pasó con la Alianza, todos la recordaremos la nefasta ley Banelco y esta ley va a ser tan nefasta como aquella, porque es casi una copia de aquella ley", agregó en declaraciones a “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

Banco de horas

Además profundizó sobre los aspectos que considera más perjudiciales para la vida cotidiana de las familias argentinas. "El banco de horas es terrible. Vos imagínate una familia que tiene su vida organizada con sus hijos y demás en base a los horarios de trabajo que tiene. Todo esto olvídate, ya no va a formar parte de la dinámica cotidiana de una familia. Los padres ya no van a poder hacer que coincidan sus vacaciones con las vacaciones de los chicos en la escuela, porque eso lo va a decidir la patronal”, advirtió.

“Todas esas cosas que son tremendamente lesivas para la dinámica y la vida familiar y fundamentalmente para las infancias y adolescencia. La ley de punta a punta es tremendamente lesiva para los trabajadores", recalcó la diputada cordobesa.

Estévez desestimó que estas modificaciones en la legislación vigente tengan un impacto positivo en la creación de empleo genuino: "Y aparte no va a generar puestos de trabajo. Nunca han generado estas reformas laborales puestos de trabajo. No se genera así los puestos de trabajo, sino que se generan a través de una política económica que promocione la industria", subrayó.

Natalia De La Sota: "Hoy cierran pymes todos los días ¿Quién va a generar empleo por más ley que tengamos?"

“Desindustrialización”

La diputada alertó sobre las consecuencias del modelo económico actual vinculándolas con un proceso de pérdida de soberanía productiva: "Yo creo que vamos a un proceso en principio de desindustrialización muy profundo por la apertura de importaciones que está viendo. El resto de los países están protegiendo su industria y nosotros nuestra industria la estamos entregando simplemente para llevar adelante un modelo extractivista y de reprimarización de la economía", analizó en diálogo con los periodistas Andy Ferreyra y Víctor Zapata.

Con respecto al análisis del escenario político que permitió la llegada del actual gobierno, la legisladora reconoció las dificultades y falencias de la gestión de Alberto Fernández. "Además de la pandemia, además de la sequía, se heredó una deuda enorme, la más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, que adquirió el gobierno de Macri. Había que tener el valor suficiente para tomar decisiones complicadas. La verdad es que no tuvo la capacidad para manejar esa situación y fue también lo que nos llevó a la situación que tenemos ahora”, evaluó Estévez.

“No aumentó los salarios ni las jubilaciones acompañando el proceso inflacionario. La verdad es que tampoco supo controlar la inflación. Eso llevó a que terminara un presidente como Milei", puntualizó.

Peronismo

Finalmente, de cara al futuro del peronismo y la reconstrucción de una alternativa política, Estévez hizo hincapié en la necesidad de enfocarse en soluciones de fondo para la ciudadanía: "Hay que trabajar en ofrecer un proyecto diferente, adaptado a las nuevas circunstancias del contexto internacional. Hay que presentar un proyecto político que tenga una base económica y social que permita que los argentinos y argentinas puedan pensar en recuperar cierto estándar de vida y en vivir mejor”.

“Yo creo que los liderazgos surgen cuando hay proyectos políticos sólidos. Hay que abandonar cualquier tipo de disputa interna y hay que concentrarse en cómo se construyen soluciones para la gente", finalizó Estévez.