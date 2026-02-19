Crisis en el sector del neumático: Ingelmo advirtió sobre los riesgos de la apertura descontrolada y los altos costos internos

El empresario Leandro Ingelmo advirtió sobre los riesgos de una apertura indiscriminada al analizar la crisis en el sector del neumático tras el cierre de la planta de Fate en San Fernando.

Cierre de Fate

“Realmente es una tristeza muy grande lo que está ocurriendo con Fate en el sentido de que más de 900 familias se quedan sin trabajo. Más allá que uno puede tener una visión por ahí política de la parte patronal, la parte gremial, en realidad parecería ser que es una suma de factores”, analizó el referente del sector.

“Por un lado tenemos esta apertura tan grande de importaciones de neumático asiático que es realmente es una realidad a nivel mundial. Se están inundando los mercados con productos asiáticos que no son de mala calidad por el momento", agregó en declaraciones al programa “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio” (90.7).

Apertura de importaciones

El especialista explicó las dificultades estructurales que enfrentan las fábricas locales para sostener la producción frente a la competencia externa. "Es prácticamente imposible competir por los costos que tienen en insumos, por los costos que tienen en los impuestos, en los servicios para producir, por los costos que tienen en mano de obra. Quiere decir que eso se hace muy complejo competir en el nivel mundial y en Argentina puntualmente", subrayó Ingelmo.

"Por ejemplo, un neumático llega a Argentina proveniente de Asia, dólar más, dólar menos, a 50 dólares. Producir exactamente el mismo producto en Argentina con las mismas características, con los mismos materiales, el costo es de 65, 70. Entonces algo no está cerrando. Por un lado, la producción en Argentina no es muy viable por todos los costos que estuvimos hablando y por otro lado, la mercadería que se produce en Asia compite en cierta forma, no te digo desleal, pero con unos precios de que no son equiparables con la producción nacional en todos los países estoy hablando no solamente en Argentina”.

Y después completó: “Quiere decir de que los distintos gobiernos ponen una cierta restricción o una serie de cuidados porque puede llegar a ocurrir esto, lo que está ocurriendo con Fate. Y no es descabellado pensar de que puede llegar a a traspasar lo que pasó en Fate. ¿Por qué? Porque las otras dos compañías tienen los mismos problemas".

“No hay plata”

También consideró que la crisis se ve agravada por una retracción histórica en el mercado interno, donde el factor económico prima sobre la calidad o la marca en la elección del consumidor. "En este momento el mercado argentino, la demanda ha caído sustancialmente. Quiere decir de que un usuario que tenía un vehículo y que al neumático le duraba 50, 60.000 km hoy lo está haciendo durar 80.000 porque no hay plata. No hay plata. Es cierto que los valores de los neumáticos se han ido acomodando a la baja. Han bajado los neumáticos. Pero así todo hay una sobreoferta y no hay demanda, no hay demanda. O sea, que la gente no está comprando neumáticos", puntualizó.

"Esto de vuelta es una consecuencia, es una consecuencia de años de no ponerse de acuerdo, de años de descontrol. Hubo periodos que no importaban absolutamente nada. Eso no está bien, no es viable y después por lo contrario, en otro momento da una libre importación de todo. Tampoco es sano, tampoco es bueno. Entonces por ahí lograr una media es la parte compleja", concluyó.