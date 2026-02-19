Manuel Tagle admitió que el cierre de empresas es "la parte dolorosa" del proceso de reformas en Argentina

En una jornada histórica por el tratamiento de la reforma laboral en Diputados y el consecuente paro general de la CGT, el empresario cordobés Manuel Tagle salió al cruce de las críticas al proceso de apertura económica en curso y defendió tanto el proyecto de modernización en el campo del trabajo como el desmantelamiento del esquema proteccionista que rigió durante décadas en la Argentina.

En declaraciones al programa Punto y Aparte, de Punto a Punto Radio 90.7, el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba trazó un diagnóstico sin concesiones: el modelo anterior benefició a un sector industrial ineficiente a expensas de millones de consumidores del país.

"Lo que no podemos hacer los argentinos es seguirles diciendo a los consumidores: vamos a tener un arancel del 50% para importar tal producto, porque si no lo tenemos, un grupo de empresas va a tener que cerrar", afirmó Tagle. Y remató: "El sistema anterior de proteccionismo y populismo generó el 55% de pobres en Argentina. Eso es inadmisible".

Tagle valoró la aprobación en el Senado de la reforma laboral, aunque con matices. Consideró que la norma no alcanza la magnitud que el país requiere, pero subrayó su valor como señal de tendencia. El nudo del problema, según el empresario, no pasa por los salarios sino por las cargas sociales que los empleadores deben afrontar.

"Las cargas sociales en nuestro país se arriman a casi el 50%, mientras que en otros países son sustancialmente menores", precisó, y puso como ejemplo el caso de Paraguay, donde ese ítem tributa apenas el 10%, junto a un impuesto a las ganancias del 10% y un IVA del mismo porcentaje.

Empleos perdidos y la promesa de reabsorción

Uno de los puntos más sensibles del debate es la destrucción de empleo registrado. Durante la gestión de Milei se perdieron 300.000 puestos de trabajo asalariados formales. Tagle no esquivó el dato, pero lo relativizó dentro de un universo de 20 millones de personas ocupadas -9 millones en el sector formal y 11 millones en la informalidad- y confió en que la recomposición llegará por la vía del crecimiento y los microemprendimientos.

"Es la parte dolorosa que indudablemente cuesta asumir y cuesta reconocer", admitió. "Pero si se pierden unos cientos de miles de empleos sobre 20 millones, no es lo mejor que nos puede pasar, aunque esos empleos se van a reubicar con una economía que va a empezar a crecer y a demandar trabajo en otros sectores, en otras actividades que son más eficientes", mencionó sin tapujos.

El empresario también apuntó a la informalidad como una deuda pendiente del modelo: bajar las cargas sociales, sostuvo, permitiría incorporar al mercado formal a los 11 millones de trabajadores que hoy operan por fuera del sistema.

El consumidor como eje del nuevo modelo

El argumento central de Tagle reposa en el poder adquisitivo del consumidor. Bajo su lógica, la apertura importadora provocará una baja de precios de entre el 50% y el 60% en múltiples productos, lo que equivale a un aumento real del salario sin necesidad de modificar las remuneraciones nominales. "El consumidor tiene derecho a tener acceso a los mejores productos del mundo y a los precios más baratos del mundo", señaló.

En ese marco, defendió incluso la llegada masiva de productos chinos, aunque con un límite: reconoció que China opera con costos laborales muy bajos y que un arancel razonable -distinto de los actuales- puede ser una herramienta legítima. Comparó la situación con la política arancelaria de Estados Unidos, donde los automóviles importados tributan un 4%, frente al 35% vigente en Argentina.

Milei versus Macri: velocidad contra gradualismo

Consultado sobre el contraste entre la gestión de Mauricio Macri y la de Milei, Tagle fue explícito en su diagnóstico. Reconoció haber respaldado a ambos presidentes en nombre de las ideas liberales, pero marcó una diferencia sustancial de método. "Macri intentó hacer reformas, pero se encontró con muchas resistencias y eligió el camino del gradualismo. Se demoró y no alcanzó a dar la vuelta con el proceso de estabilización", evaluó.

En cambio, destacó que Milei logró “en cinco o seis meses el superávit fiscal”, la contención de la emisión monetaria y una baja significativa de la inflación, partiendo de una situación que describió como "casi una hiperinflación" heredada de la administración anterior.