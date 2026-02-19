La histórica fabricante de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, partido de San Fernando, y el despido de 920 trabajadores, lo que desató un conflicto gremial de alto impacto. En ese marco, la Justicia ordenó el inmediato desalojo de los operarios que permanecen dentro del establecimiento, aunque la medida no se llevará a cabo por el momento por cuestiones de seguridad y para resguardar a los implicados, según supo la agencia Noticias Argentinas.

A través de una orden judicial emitida en la tarde de este miércoles, el Juzgado de Garantías número 4 ordenó "el inmediato desalojo y lanzamiento del inmueble sito en Almte. Blanco Encalada nro. 3003 de la localidad de Virreyes, partido de San Fernando" y "su consecuente restitución a favor de sus titulares".

El escrito afirma además que la medida no implica "en modo alguno la restricción del derecho constitucionalmente reconocido de manifestarse de las personas que se encuentran ejerciendo su derecho a la protesta por fuera del inmueble" y que "el uso de la fuerza pública debe ejercerse sólo en la medida de lo estrictamente necesario".

El fiscal Marcelo Fuenzalida fundamentó la medida en la necesidad de recuperar la planta ubicada en Almirante Blanco Encalada 3003, tras constatar un ingreso con violencia en horas de la mañana, con daños en el alambrado perimetral y accesos, además de la ocupación de distintos sectores del establecimiento.

El miércoles pasadas las 13, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria por 15 días para intentar encauzar el conflicto.

Desde Fate, comunicaron que cumplirán formalmente con la medida impulsada desde el Ejecutivo nacional, pero aclararon que la conciliación no implicará la reapertura de la planta ni la reanudación de la producción

La empresa había comunicado días antes la decisión de cesar por completo sus operaciones en la planta y notificó a los empleados junto con el compromiso de pago de las indemnizaciones legales. Ante la conflictividad, reforzó la seguridad privada para prevenir daños.

Mientras tanto, efectivos de la Policía Bonaerense permanecen en las inmediaciones, aunque sin avanzar en el desalojo, en un escenario de alta sensibilidad social y laboral que mantiene en vilo a casi mil familias.

Desde la tarde del miércoles, varios trabajadores protestan en los techos de la planta de San Fernando. Hasta este jueves por la mañana, se manifiestan en la entrada del lugar compañeros, familiares y allegados en contra del cierre de la fábrica.

Al mismo tiempo, el gremio SUTNA convocó a otros sindicatos a protestar en el lugar por el cierre, y no descartó tomar la sede de la compañía.

En la madrugada del jueves, Alejandro Crespo, el secretario general del gremio de neumáticos, fue comunicado por la Policía sobre la orden de desalojo que existe sobre el predio, y respondió: “Estamos haciendo valer nuestros derechos, sabemos de la conciliación obligatoria, no nos vamos a retirar del interior de la fábrica”, respondió a la Policía , al ser comunicado sobre la orden de desalojo.

