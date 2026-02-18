Pollo Sobrero: “El sector de ‘los gordos’ de la CGT no quería ir al paro"

Pollo Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria seccional Oeste, aseguró que el paro nacional que la CGT convocó para este jueves contará con un acatamiento total en el transporte ferroviario y subrayó las tensiones internas dentro de la central obrera. “El sector de ‘los gordos’ de la CGT no quería ir al paro”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Rubén Darío “Pollo” Sobrero es un dirigente gremial argentino. Es el secretario general de la Unión Ferroviaria, seccional Gran Buenos Aires Oeste, Haedo, del ferrocarril Sarmiento, por la lista Bordo. Militó en distintos partidos y fue candidato a vicepresidente en el año 2007. Actualmente milita en Izquierda Socialista, integra la mesa nacional del Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo y es referente del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.

Néstor Sclauzero: Si mañana hay paro, ¿hay trenes, hay transporte? ¿Qué sabemos a esta altura de la medida proyectada para este jueves?

No. El transporte ferroviario está garantizado en un 100% que va a estar parado. Eso no cabe ninguna duda porque todos los gremios del riel han adherido, así que vamos a contar con un acatamiento total.

NS: Es decir que mañana no funcionarían los trenes.

No.

NS: ¿Esto se extiende al subterráneo en Buenos Aires?

Subterráneo es lo mismo. Había discusiones con la UTA, todos conocemos a (Roberto) Fernández, y también conocemos a muchos dirigentes gremiales que han intentado por todos los medios que no se llegue a esta medida. Nadie puede desconocer que esta medida sale a pesar de muchos dirigentes de la CGT que habían acordado, por sus cajas, entregar muchas conquistas a los trabajadores y hemos podido revertirlo.

Así que vamos a garantizar y vamos a movilizar también mañana, con todos los problemas que eso va a acarrear, porque va a ser muy difícil poder movilizar en un día donde no haya transporte, pero queremos estar en la calle. Ahora estamos en este momento en la puerta de Fate, una empresa muy importante que acaba de cerrar sus puertas y que el gremio con los trabajadores se la ha tomado y estamos acompañando para que esta empresa sea reabierta.

NS: ¿Mañana hay una movilización que va a algún lugar puntual? ¿Es frente al Congreso? ¿Es en la calle con marchas? ¿Qué diseño tiene y qué ocurre en las provincias?

En las provincias es más fácil porque ahí va a haber movilizaciones en las principales plazas, pero acá en Buenos Aires hay varios puntos de concentración en distintos lugares. Recién estuve hablando con los compañeros de la CTA, que ellos también van a marchar en la zona centro. Nosotros, lo que es el sindicalismo combativo, vamos a estar en Plaza Congreso. Va a haber un grupo también de trabajadores que va a estar acá en la puerta de Fate.

Creemos que va a ser una jornada mañana muy importante y un punto de inflexión. Yo creo que mañana empieza a ser el fin del gobierno de (Javier) Milei, porque lo que estamos viendo, la verdad, ya sobrepasa cosas que hemos visto en el 2001, por ejemplo, con el gobierno de (Fernando) De la Rúa. Hay corrupción a mansalva dentro del Gobierno, con el robo del oro, lo de Libra, lo de (Federico) Sturzenegger que el Día de los Enamorados le regaló a su mujer un contrato por 114 millones de pesos, de la nuestra.

Cada hora se cierra una empresa. Hoy es Fate, pero cada hora se está cerrando una empresa y estamos con un grado de corrupción en el Congreso y en el Senado. Yo hablaba el otro día con unos colegas tuyos y decía que esta ley que acaba de salir en el Senado es una ley coimeada. Y me decían: “No, no hay coima porque no se puso plata como fue en la época de (Alberto) Flamarique, que sacaron plata de la SIDE para darle a los senadores”. Hay distintas formas de coimear. Hay distintas formas de coimear una ley. Una es esa. La otra es agarrar al gobernador y decirle: “Che, escuchame, vos necesitás que te hagan una ruta en un momento donde no hay obra pública. Que tus senadores me voten a mí, por más que ustedes sean peronistas, voten la ley que plantea La Libertad Avanza para joder a los trabajadores”, y van y la votan.

NS: Ahora, ¿eso es corrupción o eso es herramienta de negociación?

Eso es corrupción, porque si a vos te votó tu gente para ser opositor al Gobierno, vos estás utilizando un voto que debería ser opositor para apoyar las leyes a cambio de una dádiva. Eso es corrupción. Podemos discutir si es legal o inmoral o moral, pero a mí no me cabe la menor duda de que es un hecho de corrupción.

NS: Desde el punto de vista de la cuestión política, hoy el gobierno de Milei sigue teniendo apoyo. No está debilitado al estilo de lo que ocurrió con la Alianza o en otras épocas más complejas, incluso hasta en la época de Mauricio Macri, que después de aquella famosa movilización en el Congreso con el tema de jubilaciones comenzó a caer su popularidad. Hoy a Milei lo fortalece y quizás lo de mañana hasta aún lo pueda fortalecer más. ¿Por qué ocurre eso desde tu punto de vista?

Yo no lo veo así. No sé si será porque cuando uno habla conmigo saben que soy opositor y eso tiene cierta influencia sobre el que habla conmigo, pero la verdad que con la persona que me cruzo, persona que está a las puteadas. No le puede ir bien a un gobierno que cierra una PyME cada hora. No le puede ir bien a un gobierno, a no ser que seamos todos como (Lilia) Lemoine, que se cree que la Tierra es plana y que llegó a ser diputada chupando un Jujuy. A no ser que sean como ellas, no creo que un gobierno que tiene las características que tiene este gobierno goce de una gran simpatía. Es más, en el ferrocarril hubo mucha gente que lo votó a Milei y en la marcha que fuimos la semana pasada muchos de ellos estaban en la marcha. No creo que haya comenzado el fin, pero que ha comenzado la decadencia de este Gobierno, no tengo la menor duda.

NS: ¿Vos decís que la gente que lo votó en la última elección ya rompió?

Un sector muy importante ya rompió. Lo que pasa es que también convengamos que muchas veces desde los medios nacionales hacen consumir a un sector de su público que está todo bien. No de ustedes obviamente, que sufren las consecuencias de este Gobierno también, pero muchos medios.

NS: Igual los medios pueden decir cualquier cosa y la gente como individuo va por otro lado siempre.

Sí, pero por ejemplo acá dentro de Fate debe haber un montón de gente que votó a Milei. ¿Qué te creés que le pasa por la cabeza ahora? Porque el 53% votó a Milei en la primera elección, en la segunda sacó 40%.

NS: ¿Le da oxígeno lo que ocurrió hoy en Fate para la movilización y el paro de mañana?

El paro de mañana estaba recontra garantizado y va a estar recontra masivo. Al menos todos los informes que yo tengo, hablando desde Ushuaia hasta La Quiaca, nos reunimos en la mesa del sindicalismo combativo y todos los informes que tenemos eran por demás auspiciosos. No es casual que la CGT, que había acordado a cambio de sus cajas dejar pasar la ley, tuviera que hoy estar llamando a una jornada de paro. ¿Te creés que eso es casual?

NS: ¿Y quién cerró su caja? ¿El sector del transporte es uno de ellos?

El transporte es un sector del transporte hizo mucha presión para volver a la calle. Dentro de la CGT hay internas. Están los famosos “gordos”, que son los sindicatos más rancios, que tienen una mayoría de delegados dentro de la CGT, que bajo ningún concepto querían ir al paro. El sector de ‘los gordos’ de la CGT no quería ir al paro. Hoy escuché al secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, y la crítica al Gobierno es que no le habían dado tiempo en el Congreso. ¿Para qué? Porque la verdad que a Andrés Rodríguez yo no lo escuché oponerse a la reforma laboral. Es más, ha hecho declaraciones diciendo que ellos están para garantizar la gobernabilidad de todos los gobiernos. Yo pensé que los gremios estaban para representar a los trabajadores, pero después que escuché a Andrés Rodríguez me vine a enterar de una nueva versión.

La CGT rafiticó el paro nacional contra la Reforma Laboral: "Cayeron 300.000 puestos formales de trabajo"

NS: ¿Vos creés que Andrés Rodríguez recibe sobres para tener esta postura?

No, tiene un concepto político.

NS: ¿Es más político que de caja?

Es un sindicato muy grande. Esto no es una cuestión de plata, es una cuestión política. La reforma laboral para los dirigentes gremiales una cuestión de plata, es una cuestión política porque no pueden plantear una cosa distinta. Históricamente, la CGT convocaba a plenarios de trabajadores y tenía un programa, como fue con los 26 puntos, donde vos tenías un planteamiento político contra el gobierno y por eso llamabas a una medida de acción directa. ¿Hoy la CGT puede hablar de algo, por ejemplo, del endeudamiento externo, cuando ellos fueron gobierno con Alberto Fernández? ¿Pueden hablar algo de los trabajadores en negro cuando hay un 40% y se callaron la boca? ¿Pueden hablar algo de las tercerizaciones, cuando muchos son dueños de empresas tercerizadas, como lo fue en su momento la Unión Ferroviaria cuando mataron a Mariano Ferreyra? ¿Pueden plantear algo distinto? No pueden plantear algo distinto. Por eso es que te dicen: “No hagamos olas, dejemos que se queme este gobierno. Después venimos nosotros”. No es una cuestión económica, es una cuestión política.

NS: Entonces, mañana no funcionarán los trenes, no habrá subterráneos y están en duda los colectivos.

Uno cuando se quema con leche ve una vaca y llora. A Fernández lo conocemos mucho. Ojalá que en esta no se baje, por el bien de sus trabajadores y de los compañeros de la UTA. Espero que no se baje.

