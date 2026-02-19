jueves 19 de febrero de 2026
Marcha fuera del Congreso, reforma laboral 20260219
Paro general de la CGT contra la Reforma Laboral: las fotos de una jornada de alta tensión

Tras los cambios introducidos en el Senado, el oficialismo logró el quórum con lo justo para tratar el proyecto de Modernización Laboral en una jornada marcada por la tensión política y las negociaciones de último momento.

El paro general de este jueves contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei tuvo un nivel de acatamiento "importantísimo" que la central obrera CGT cifró en un 90%, dijo uno de sus titulares, Jorge Sola. La reforma, que incluye una rebaja de indemnizaciones, la extensión de la jornada laboral a 12 horas y la limitación del derecho a huelga, movilizó además a miles de personas frente al Congreso, donde la cámara de Diputados debate la norma en una sesión que se estima se prolongará hasta la noche.

Paro general contra la reforma laboral: mirá la galería de fotos

Marcha fuera del Congreso, reforma laboral 20260219

Paro general: Marcha fuera del Congreso 19022026

Paro general: Marcha fuera del Congreso 19022026

