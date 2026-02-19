Paro general de la CGT contra la Reforma Laboral: las fotos de una jornada de alta tensión

El paro general de este jueves contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei tuvo un nivel de acatamiento "importantísimo" que la central obrera CGT cifró en un 90%, dijo uno de sus titulares, Jorge Sola. La reforma, que incluye una rebaja de indemnizaciones, la extensión de la jornada laboral a 12 horas y la limitación del derecho a huelga, movilizó además a miles de personas frente al Congreso, donde la cámara de Diputados debate la norma en una sesión que se estima se prolongará hasta la noche.

