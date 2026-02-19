La periodista Estefanía Pozzo aseguró que el modelo económico de la gestión del presidente Javier Milei “destruyó un puesto de trabajo cada cuatro minutos”.

La editora del Buenos Aires Herald realizó el cálculo a partir de un relevamiento de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) sobre el sector productivo registrado entre noviembre de 2023 y 2025, período en el que se perdieron 273 mil puestos de trabajo.

Trabajador despedido de Fate tras 32 años de servicio: "No quiero ser un muerto social"

“Destrucción de puestos de trabajo”

"La velocidad de destrucción de puestos de trabajo es un empleo cada 4 minutos, un empleo cada 4 minutos, un poquito menos de tiempo", explicó.

"Obviamente esa destrucción tiene que ver o con un despido o con una persona que se jubiló y no modificaron o no volvieron a buscar a alguien o una renuncia y no se reemplazó. Pero es un puesto de trabajo destruido, no necesariamente significa un despido", detalló.

Además señaló en declaraciones al canal de streaming BT China que "son casi 21.000 empresas menos en la base de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo” .

“Después hay un montón de otras cosas que quedan por fuera de los registros porque son de la informalidad. Entonces ahí lo que no tenés es forma de medir la totalidad el impacto", aclaró.

Pozzo identificó que la combinación de una alta presión tributaria con la apertura de importaciones genera una situación de asfixia para el empresariado local. "Lo que me incide son el resto de los impuestos que tengo que incluir para tener una actividad productiva y si encima yo tengo todos estos impuestos y además me abrís las importaciones y no me modificás o no me equiparás la situación impositiva a mis competidores que vienen de afuera, me terminás destruyendo porque no es equitativo", sostuvo.

La especialista subrayó que la recesión y la caída del poder adquisitivo no son consecuencias imprevistas, sino herramientas deliberadas de la actual estrategia económica. En sus palabras: "Esto forma parte del plan antiinflacionario de Javier Milei que requería menos demanda con lo cual si vos estás vendiendo menos, tu impulso para subir los precios es menor porque si no compromete tu sustentabilidad", puntualizó.

Maslatón: "Hay un solo motivo para esta catástrofe: la política cambiaria, monetaria y de deuda vigente desde 2024"

Reforma laboral

Por último frente al avance de las modificaciones en la legislación laboral, Pozzo advirtió sobre el peligro de reducir los estándares de protección para los trabajadores bajo la premisa de incentivar el empleo en blanco.

"Lo que regula esta reforma es reventar el piso de derechos mínimos, entonces cuando vos rompés el piso mínimo de derechos adquiridos lo que hacés es romper al resto, no es que traés al resto a la formalización", concluyó Pozzo.