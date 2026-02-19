Misiones: el Gobierno invierte $1.150 millones para acondicionar escuelas de cara al inicio de clases

El Gobierno de Misiones destinó $1.150 millones a trabajos de mantenimiento, mejoras edilicias y equipamiento en establecimientos educativos de distintos municipios, se informó oficialmente.

Ciclo lectivo 2026

“Los fondos se aplican antes del inicio del ciclo lectivo 2026 y alcanzarán a escuelas de toda la jurisdicción. El plan forma parte de una estrategia que contempla infraestructura, política salarial y programas de acceso al sistema educativo”, señala un comunicado oficial.

“Toda esta asignación se financia con recursos propios ante la baja recaudación y la merma en el envío de fondos nacionales, en un esquema que incluye obras edilicias, sostenimiento del Boleto Educativo Misionero y la actualización salarial docente prevista para el primer tramo del año”, precisa el documento.

Además detalla que “en materia de infraestructura, más de 300 escuelas reciben remodelaciones y mejoras en distintos puntos del territorio”.

“Desde la cartera de Educación se confirmó que al inicio del ciclo lectivo se inaugurará una nueva escuela en Puerto Iguazú con fondos provinciales a través del Iprodha. También se registran avances en obras en Posadas y otras localidades, junto con tareas de mantenimiento coordinadas con los municipios antes del comienzo de clases”, indica el texto oficial.

Docentes

El Gobierno también anunció que “el acuerdo salarial para el sector docente contempla una actualización en febrero y otra en abril”.

A modo de ejemplo, en febrero, el salario de maestro de grado sin antigüedad se fijó en $711.000 por un turno. En el caso del maestro que cumple un turno y además participa en el programa “Hora Más”, el salario asciende a $961.000. La segunda etapa del incremento se aplicará en abril.

Para docentes con mayor trayectoria y más de un cargo, el aumento por cada cargo de nivel primario será de al menos $29.600 en febrero y acumulará $69.400 por cargo en abril. Las liquidaciones estarán disponibles en la página del Consejo General de Educación.

Acceso educativo

El Ministerio de Educación destacó que “250 mil estudiantes tienen acceso al Boleto Educativo Misionero cada día hábil”. “De ese total, 150 mil realizan un pasaje de ida y vuelta diario, lo que equivale a 500 mil pasajes por jornada escolar. La inversión provincial se calcula entre 500 y 600 millones de pesos diarios según la tarifa vigente del transporte urbano en Posadas”, concluye el comunicado.