Cipolini denunció penalmente a la Bolsa del Chaco y apuntó a “operaciones no autorizadas” con fondos municipales

En una conferencia de prensa realizada este jueves, el intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, anunció que el Municipio avanzará con acciones penales contra la Bolsa de Comercio del Chaco y sus autoridades, tras detectar presuntas “operaciones no autorizadas” que habrían afectado fondos públicos.

El jefe comunal sostuvo que la Municipalidad “es víctima de maniobras poco claras” vinculadas a la administración de excedentes transitorios de liquidez, que, según explicó, históricamente se colocaban en instrumentos conservadores para resguardar su valor frente a la inflación.

El monto en discusión y la estrategia judicial

Cipolini confirmó que el problema financiero ronda los $1.000 millones, cifra que definió como “algo inferior a una masa salarial del municipio”. Según detalló, se trata de fondos municipales invertidos a través de la Bolsa que habrían sido derivados a instrumentos que el Ejecutivo no autorizó.

“Nosotros estamos facultados para inversiones de carácter conservador. Lo que no estamos habilitados es para arriesgar el patrimonio municipal. Eso no lo hicimos", afirmó.

El intendente enumeró que la denuncia penal alcanzará al gerente general de la Bolsa, Julio Barrios Cima, y a integrantes del Consejo Directivo, además de empleados de la institución. Los delitos que se invocarán son estafa, administración fraudulenta agravada por perjuicio a la administración pública y asociación ilícita.

En paralelo, el Municipio presentará una denuncia ante la Comisión Nacional de Valores solicitando la inhabilitación de los responsables y promoverá un reclamo civil por daños y perjuicios.

Respuesta a la denuncia

El anuncio se produce días después de la denuncia penal presentada por el diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien cuestionó presuntas inversiones de alto riesgo realizadas con fondos municipales.

Cipolini aseguró que el Ejecutivo está “a disposición absoluta de la Justicia” y que mientras más se investigue, más tranquilidad tendrá la gestión. “No vamos a contraatacar ni denunciar a nadie. Solo vamos a demostrar que no hubo uso indebido de fondos”, expresó.

El intendente sostuvo que las operaciones financieras del Municipio se encuentran registradas en partidas presupuestarias aprobadas y que las cuentas de los ejercicios 2018 a 2024 fueron validadas sin objeciones por el Tribunal de Cuentas.

“Operaciones que no consentimos”

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la diferenciación entre las inversiones tradicionales, como plazos fijos o letras del Estado, y las colocaciones que ahora cuestiona. “En nuestra cartera aparecieron papeles librados por operadores que todo indicaría ya estaban comprometidos. Esas son operaciones que no autorizamos. No hay ningún acto administrativo que diga: pongan fondos municipales en instrumentos riesgosos”, señaló.

El intendente también afirmó que más de 30 inversores particulares habrían detectado situaciones similares, por lo que consideró que el caso podría escalar judicialmente.

Consultado sobre si la situación afectará el funcionamiento municipal, Cipolini sostuvo que no se resentirán servicios ni el pago de salarios. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para recuperar los fondos. El dinero del municipio va a estar donde tiene que estar”, aseguró.

El jefe comunal describió la situación como “rara” y anticipó que, a medida que avance la investigación, podrían conocerse nuevos detalles. “A los inversores de la provincia del Chaco, esta recomendación es gratis: váyanse de la Bolsa de Comercio. No hay gente seria ahí”, cerró.