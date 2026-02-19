Chaco a 41°C y sin luz: cortes prolongados y baja tensión golpean al Gran Resistencia

La ola de calor volvió a golpear con fuerza a Chaco. Este jueves, con temperaturas que superaron los 41 grados, se repitió el escenario de ayer: cortes de luz por varias horas, baja tensión en el centro de Resistencia y múltiples reclamos vecinales en distintos puntos del Gran Resistencia y el interior provincial.

Desde la empresa energética Secheep confirmaron que el sistema eléctrico provincial y nacional opera bajo “alta exigencia”, luego de haber superado el récord de consumo en lo que va del verano, con una demanda que ya había trepado por encima de los 900 megavatios.

En redes sociales y líneas de reclamo, usuarios reportaron interrupciones prolongadas del suministro. En algunos barrios del área metropolitana los cortes se extendieron durante varias horas, mientras que en el centro de Resistencia se registraron fuertes bajones de tensión que afectaron equipos eléctricos y sistemas de refrigeración.

El consumo masivo de equipos de refrigeración en medio de temperaturas extremas volvió a tensionar la red, en una repetición casi calcada de la jornada anterior.

El impacto también alcanza al agua

La crisis eléctrica tiene efecto directo en el servicio de agua potable. Desde SAMEEP advirtieron que las sucesivas caídas de tensión e interrupciones afectan el funcionamiento de las plantas de producción y distribución.

En Barranqueras y otras localidades se registraron pérdidas de continuidad en el servicio, agravadas por el incremento del consumo de agua asociado al calor extremo.

Ante este escenario, la empresa solicitó a la población realizar un uso racional y consciente del recurso mientras se estabiliza el sistema eléctrico.

Restablecimiento en Sáenz Peña

En paralelo, SAMEEP informó que logró normalizar el servicio en el barrio Kirchner de Presidencia Roque Sáenz Peña, tras reparar una falla en la planta de ósmosis inversa. Los trabajos incluyeron el reemplazo de cables subterráneos por tendido aéreo para asegurar el funcionamiento de los motores.

No obstante, la situación general continúa siendo crítica en varios puntos de la provincia.

Desde Secheep reiteraron que el sistema se mantiene operativo, pero bajo una exigencia extrema, y que se realiza monitoreo permanente para evitar fallas mayores. Sin embargo, la combinación de calor récord y demanda histórica vuelve a exponer la fragilidad estructural frente a picos de consumo.