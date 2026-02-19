La boleta de luz podría subir más del 60% en Chaco y actualizarse todos los meses

La empresa provincial Secheep propuso una suba promedio superior al 60% en el Valor Agregado de Distribución (VAD) y la implementación de un mecanismo de actualización mensual automática, durante la audiencia pública realizada este miércoles en Pampa del Infierno.

El eje de la convocatoria fue analizar la recomposición del componente de distribución, el único tramo de la tarifa que administra la empresa, y del Cargo Tarifario Específico destinado a financiar obras eléctricas.

Un rojo anual de más de $267.000 millones

Durante la exposición técnica, el equipo de la compañía detalló que los costos proyectados para 2026 ascienden a $713.877 millones, de los cuales $490.343 millones corresponden a gastos operativos.

Con la tarifa vigente, los ingresos estimados alcanzarían $446.050 millones anuales, lo que deja un desequilibrio económico de $267.827 millones. Según los técnicos, actualmente la facturación cubre apenas el 62,5% de los costos.

Para equilibrar las cuentas, la propuesta plantea incrementar los recursos tarifarios en un 61% y actualizar el Cargo Tarifario Específico en un 36%, mientras que el Fondo Compensador Tarifario no tendría modificaciones, ya que depende del Consejo Federal de Energía Eléctrica.

Con esos ajustes, el ingreso anual proyectado rondaría los $713.850 millones, reduciendo el déficit a una cifra marginal cercana a los $27 millones.

Cómo impactará en las facturas

El impacto no será uniforme, ya que rige el esquema nacional de segmentación de subsidios. Sin embargo, los promedios presentados anticipan subas significativas:

Usuarios residenciales : aumentos de entre 66% y 72% para consumos de 400 a 1.500 kWh mensuales. En el caso típico de 350-400 kWh/mes, el incremento rondaría el 68%.

: aumentos de entre 66% y 72% para consumos de 400 a 1.500 kWh mensuales. En el caso típico de 350-400 kWh/mes, el incremento rondaría el 68%. Comercios pequeños : subas promedio de entre 59% y 62%.

: subas promedio de entre 59% y 62%. Grandes usuarios: incrementos menores, entre 38% y 42%, según tensión y potencia contratada.

Desde la empresa explicaron que la diferencia responde a la metodología de asignación de costos dentro de la estructura de distribución.

Actualización mensual automática

Uno de los puntos más relevantes fue la propuesta de crear un mecanismo simplificado de actualización mensual del VAD, similar al aplicado en otras provincias.

La fórmula contemplaría la variación de:

Salarios (34%)

Materiales y bienes de capital (55,5%)

Otros costos operativos (10,6%)

El resultado sería elevado cada mes al Ministerio de Infraestructura, que podrá autorizar o no su traslado a tarifa. En caso de no aprobarse, la empresa podría contabilizar la diferencia para un reconocimiento posterior.

SECHEEP aclaró que este esquema no reemplaza las audiencias públicas y solo podría aplicarse por un período máximo de un año entre convocatorias formales.

Obras y contexto inflacionario

También se debatió la actualización del Cargo Tarifario Específico, que financia el plan de obras 2026–2036. Para mantener su actual participación en la facturación total, debería representar aproximadamente el 13% del promedio anual del plan, estimado en $124.720 millones.

Desde la empresa fundamentaron la necesidad de recomposición al señalar que el VAD aprobado en febrero de 2024 quedó desfasado frente a la evolución económica. Entre enero de 2024 y diciembre de 2025, el Índice de Precios Mayoristas acumuló una suba del 113,3%, el tipo de cambio aumentó 87,6% y los salarios crecieron 207,5%.