Paro docente en Corrientes: reclamos salariales y rechazo a la reforma laboral

El ciclo lectivo 2026 en Corrientes comienza atravesado por el conflicto docente. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) anunció su adhesión al paro nacional convocado para este jueves, en una jornada de protesta que coincidirá con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

La medida se produce en un momento clave para la provincia, ya que el gremio integra la mesa de negociación salarial con el Gobierno correntino a pocos días del inicio de clases previsto para el 2 de marzo. Desde el sector sindical advirtieron que el reclamo combina demandas hacia la Nación y la Provincia, en un escenario marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo docente.

Reclamos salariales y rechazo a la reforma laboral

Desde SUTECO explicaron que la huelga responde a una agenda de reclamos que incluye aumento salarial en blanco, mayor inversión en educación pública, rechazo a la reforma laboral y defensa de los derechos laborales y previsionales del sector docente.

El gremio señaló además que la negociación salarial en Corrientes comenzó recién el 18 de febrero, mientras que otras provincias ya avanzaron con incrementos para trabajadores estatales. Este contraste elevó la presión sobre el Ejecutivo provincial en plena discusión paritaria.

Presión paritaria y riesgo para el inicio de clases

En ese marco, la dirigencia sindical remarcó que distritos como Misiones y Santiago del Estero ya otorgaron subas salariales a empleados públicos, incluidos docentes y fuerzas de seguridad, lo que incrementa las expectativas del sector educativo correntino.

La protesta podría impactar en el inicio del ciclo lectivo y abre un escenario de conflicto que podría escalar si no hay respuestas concretas antes del comienzo de clases. La comunidad educativa permanece atenta a la evolución de las negociaciones y a la posibilidad de nuevas medidas de fuerza.