El Gobierno del Chaco oficializó una suba salarial escalonada del 5% para empleados públicos

El Gobierno del Chaco informó una actualización salarial para trabajadores de la administración pública provincial, en un esquema de incrementos escalonados que comenzará a regir desde febrero y se extenderá hasta abril.

La medida alcanza a docentes, personal policial y empleados del Escalafón General, y se da en un marco que el propio Ejecutivo definió como complejo desde el punto de vista económico.

Según lo comunicado oficialmente, el cronograma de aumentos será el siguiente:

Febrero: incremento del 3% para docentes y personal policial.

Marzo: suba del 3% para trabajadores del Escalafón General.

Abril: aumento del 2% para todos los sectores de la administración pública, incluyendo docentes, policías y personal administrativo.

De esta manera, el Gobierno provincial avanza con una recomposición progresiva de haberes para los distintos sectores estatales.

Modificación del concepto “Aula” para docentes

En el caso del sector educativo, se informó además una actualización específica del concepto “Aula”, que pasará de 400 a 520 puntos. Desde el Ejecutivo remarcaron que la medida busca reconocer a los docentes que concurren efectivamente a dictar clases.

En el comunicado difundido, fuentes oficiales señalaron que la decisión representa “un importante esfuerzo financiero” en un contexto de restricciones presupuestarias. Asimismo, sostuvieron que la provincia continúa afrontando “una pesada herencia económica” y que la política salarial se enmarca en una administración “responsable” de los recursos públicos.

El anuncio se produce en medio de un escenario inflacionario y de tensión en distintos sectores estatales, que vienen reclamando recomposiciones salariales frente a la pérdida del poder adquisitivo.