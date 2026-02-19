Una falla en Paraguay provocó cortes y baja tensión en el centro de Corrientes

Una falla en el sistema eléctrico de Paraguay provocó un nuevo colapso de tensión que afectó a barrios de la ciudad de Corrientes y a gran parte del Nordeste argentino. El incidente generó cortes de energía, baja tensión peligrosa para electrodomésticos y protestas vecinales por la falta de servicio. Según consignó el diario Época, el problema se produjo tras una perturbación en el sistema interconectado paraguayo que impactó en la represa de Yacyretá y se propagó a la red eléctrica regional. Según datos oficiales, el evento se registró a las 15:19 con una variación abrupta de 1.500 MW de demanda, afectando al NOA y el Litoral.

Desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) aclararon que la falla no se originó en la provincia, sino que estuvo vinculada a una baja abrupta de la toma de la Administradora Nacional de Electricidad (ANDE) desde Yacyretá, lo que provocó el desenganche de siete grupos generadores y activó sistemas automáticos de protección.

Las autoridades también advirtieron que, de continuar las altas temperaturas, podrían repetirse problemas similares.

Barrios afectados y protestas

La interrupción del servicio impactó en numerosos barrios de la capital correntina, entre ellos:

Quintana

Pirayuí

San Jorge

Molina Punta

192 Viviendas

Merceditas Collantes

Bejarano

Perichón

Montaña

Santa Margarita

En al menos dos sectores, vecinos realizaron cortes de calles y quema de cubiertas para exigir la restitución del suministro eléctrico. Las protestas se registraron en Juan de Vera y La Olla, mientras que otras movilizaciones estuvieron en evaluación durante la noche. El servicio comenzó a normalizarse antes de las 22.

El evento que desató la cadena de fallas

El apagón tuvo origen en Paraguay, donde quedaron fuera de servicio líneas de transmisión de 220 kV y 500 kV vinculadas a la represa Itaipú. El titular de la ANDE atribuyó el problema a un “ventarrón” que habría provocado la caída de un cable de 500 kV en Alto Paraná. Ese desprendimiento activó los sistemas de protección de la red eléctrica, generando una reacción en cadena que afectó a gran parte del país vecino y al norte argentino.

La falla mecánica impactó en las líneas que conectan Itaipú con la subestación Yguazú y terminó involucrando también a Yacyretá, provocando un efecto dominó en el sistema interconectado regional.