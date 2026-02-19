Carlos Rodríguez: "Esta política antiinflacionaria de dólar encepado y barato lleva a estanflación"

El economista Carlos Rodríguez le recomendó al Gobierno nacional cuatro medidas concretas “en lugar de la política de comprar reservas sin un destino claro”.

Maslatón: "Hay un solo motivo para esta catástrofe: la política cambiaria, monetaria y de deuda vigente desde 2024"

Cuatro medidas económicas

El exviceministro de Economía de la gestión de Carlos Menem recomendó:

“1- Sacar el Cepo y dejar salir los dólares encepados.

2- Flotar libremente y sin bandas el tipo de cambio.

3- Sacar al Tesoro y el BCRA del proceso de determinación de las tasas de interés.

4- Regla de expansión monetaria para el BCRA”.

Cachanosky: "Estamos teniendo inflación con estancamiento en la economía"



Análisis económico

“Esto recuperará la confianza, el dólar y la inversión. Esta política antiinflacionaria de dólar encepado y barato lleva a estanflación, cierre de empresas, más desocupación y conflictos gremiales, todo en un marco de falta de credibilidad y desinversión”, sostuvo en una publicación de la red social “X”.

Además señaló que “la inflación no baja porque el Tesoro crea liquidez que suplementa al dinero” y que “endeudar al Tesoro para aportar Reservas Brutas al BCRA no sirve para nada”.

“Las intenciones son buenas, pero los instrumentos, los métodos y los tiempos no acompañan”, concluyó el economista formado en la Escuela de Chicago.