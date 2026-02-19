El FMI apoyó apertura comercial y la reforma laboral argentina

Julie Kozack, directora de comunicaciones del organismo, calificó las discusiones como “muy buenas”. Afirmó que el programa busca consolidar la estabilización alcanzada y sentar bases para un crecimiento sostenido.

Kozack remarcó que hubo ajustes recientes que fortalecieron la confianza. También destacó la compra diaria de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina.

Según el organismo, la autoridad monetaria adquirió más de 2.000 millones de dólares desde el inicio del año.

Para el Fondo, la acumulación sostenida de reservas es clave. Debe estar acompañada por el ancla fiscal de balance cero. Esto permitiría garantizar acceso estable a los mercados y mayor resistencia ante shocks externos.



El FMI también se refirió a las reformas estructurales.

Kozack destacó medidas en el mercado laboral. El objetivo es reducir la informalidad y promover la creación de empleo. Varias de estas iniciativas están en debate en el Congreso.

El organismo valoró además la apertura de la economía. Señaló avances para fomentar el comercio y atraer inversiones. En ese punto, mencionó progresos en acuerdos con Estados Unidos y con la Unión Europea a través del Mercosur.

Para el Fondo, estos pasos son fundamentales para mejorar la competitividad y dinamizar la actividad económica.

El FMI advirtió que el proceso de reformas implica costos.

Kozack subrayó la importancia de mitigar los efectos sociales de la transición. La implementación de cambios estructurales puede generar tensiones en el corto plazo.

El organismo considera clave acompañar las reformas con políticas que protejan a los sectores más vulnerables. Esto ayudaría a sostener el apoyo social y político al programa económico.

Calidad de las estadísticas y transparencia

Otro punto central fue el sistema estadístico.El FMI aseguró que mantiene un diálogo fluido con las autoridades. Reafirmó su compromiso con la calidad, precisión y transparencia de los datos oficiales.

Contar con estadísticas confiables es esencial. Permite diseñar políticas sólidas y fortalecer la credibilidad ante inversores y ciudadanos.

Próximos pasos del acuerdo

Las conversaciones técnicas continúan. El siguiente paso será alcanzar un acuerdo a nivel de staff. Si se logra, el equipo del FMI preparará la documentación para el directorio ejecutivo.

Recién entonces podrían habilitarse nuevos desembolsos o definirse próximas etapas del programa. Por ahora, no hay fecha confirmada para la reunión del directorio.

El proceso es clave para el futuro del acuerdo vigente. También será determinante para la relación financiera entre Argentina y el Fondo en los próximos meses.