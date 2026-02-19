Diez heridos durante las protestas en el Congreso: una anciana sufrió fractura de cadera

La tensión en las afueras del Congreso nacional dejó un total de diez personas heridas durante las manifestaciones contra la Reforma Laboral. El operativo sanitario del SAME debió intervenir en distintos puntos críticos del centro porteño para asistir a siete hombres y tres mujeres que presentaron desde cuadros leves hasta lesiones de gravedad. El clima de conflicto en las calles acompañó el debate legislativo en una jornada marcada por la parálisis de servicios y el despliegue de seguridad en toda la zona.

El caso más grave fue el de una mujer de 75 años, quien sufrió una fractura de cadera tras caer en la intersección de Avenida Rivadavia y Avenida de Mayo. Los médicos la trasladaron de urgencia al Hospital Ramos Mejía para su intervención. En ese mismo centro quedó internada otra mujer de 46 años que padeció un cuadro de convulsiones mientras se encontraba en las cercanías de la Plaza de los Dos Congresos durante el pico de mayor agitación.

Los equipos médicos también atendieron a una joven de entre 30 y 35 años por una reacción alérgica cutánea en el cruce de Avenida de Mayo y Lima, aunque no requirió hospitalización. En ese mismo punto, tres hombres de 34, 36 y 37 años recibieron curaciones por lesiones superficiales tras algunos forcejeos. El personal de salud realizó las tareas de asistencia en plena vía pública para evitar el colapso de las guardias hospitalarias, priorizando los traslados solo en casos estrictamente necesarios.

La actividad del SAME continuó en Rivadavia y Montevideo, donde un hombre de 45 años debió ser derivado al Hospital Ramos Mejía por una hernia inguinal atascada. Por su parte, en Combate de los Pozos al 100, un joven de 20 años presentó traumatismos en el brazo derecho y la zona lumbar, mientras que otro de 22 acusó un dolor abdominal agudo en Hipólito Yrigoyen al 1500. En ambos casos, el personal médico descartó el traslado tras realizar los chequeos de rigor en las ambulancias.

Finalmente, un hombre de 55 años fue estabilizado en el lugar tras sufrir un pico de hipertensión arterial. Las fuentes sanitarias confirmaron que la mayoría de los cuadros estuvieron vinculados al estrés de la jornada y a incidentes menores en las inmediaciones de los cordones policiales. El operativo de emergencia permaneció alerta durante toda la tarde ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos o descompensaciones entre los asistentes que se mantuvieron en las afueras del recinto.

El jefe de Gabinete calificó el paro general de la CGT como una medida "extorsiva" y aseguró que los dirigentes sindicales tienen un 80% de imagen negativa. "Por algo la gente los odia", sentenció el funcionario, al considerar que la huelga solo buscó "hacerle daño a la Argentina" y complicó la vida de los trabajadores que dependen de sus ingresos diarios. Adorni marcó que no es posible dialogar con sectores que, según su visión, solo intentan poner obstáculos al crecimiento del país.

Durante su descargo, el ministro cuestionó el silencio sindical durante la gestión de Alberto Fernández, señalando que en aquel entonces no hubo paros a pesar de la inflación del 200%. Puntualizó que para los vendedores ambulantes o quienes "viven de la diaria", perder una jornada de trabajo es un golpe devastador que los deja sin nada para poner en la mesa. Para el Gobierno, las motivaciones reales detrás de la huelga fueron "extrañas e inentendibles" y solo perjudicaron a quienes realmente querían cumplir con su labor.

Adorni estimó que la jornada de protesta representó una pérdida de 600 millones de dólares para la economía nacional. Además, puso en duda el nivel de adhesión real, argumentando que se trató de un asunto "perverso" porque se cortaron los medios de transporte para impedir que la gente llegara a sus puestos de trabajo. "A ellos les parece que esta es la forma de sacar la Argentina adelante; a nosotros nos parece que no", concluyó el jefe de Gabinete al cerrar su análisis sobre el impacto de la medida de fuerza.

