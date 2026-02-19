Reforma laboral: Florencia Carignano dijo que “Cristina no estaría presa” si hubiera hecho lo que Raúl Jalil

En medio del debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados, la legisladora de Unión por la Patria (UxP) Florencia Carignano lanzó duras críticas contra el Gobierno y contra los gobernadores peronistas que facilitaron el quórum para tratar el proyecto. Es que el oficialismo logró -a las 14.15- ocupar 129 bancas, el número mínimo necesario para iniciar el tratamiento de la reforma laboral luego de que los tres legisladores de Elijo Catamarca, que responden al gobernador Raúl Jalil, bajaran al recinto a último momento para destrabar el debate.

Durante una cuestión de privilegio, Carignano apuntó contra el presidente Javier Milei y parte de su Gabinete, y cuestionó la incorporación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que prevé un esquema de financiamiento de indemnizaciones con aportes patronales. La diputada sostuvo que la reforma busca “hacer un gran negocio” y calificó al proyecto como “un mamotreto”.

En el mismo tramo de su discurso y en el día del cumpleaños de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la legisladora trazó una línea divisoria entre la "lealtad" de la exmandataria y la actitud de los gobernadores dialoguistas.

"Si Cristina hubiera hecho lo que hizo Jalil, muy seguramente no estaría presa", sentenció Carignano. Para la legisladora santafesina, la situación judicial de la expresidenta es una consecuencia directa de no haberse "entregado al poder" ni haber "traicionado a los laburantes", contraponiendo esa figura con la de los mandatarios provinciales que facilitaron el avance del proyecto oficialista.

Kelly Olmos cantó un "himno" peronista en pleno debate por la reforma laboral

La sesión estuvo marcada por tensiones desde el inicio. En la antesala del tratamiento, mientras los bloques definían el plan de labor parlamentaria, legisladores de Unión por la Patria manifestaron su rechazo a la iniciativa con gritos y aplausos en el recinto. Desde la bancada que conduce Germán Martínez cuestionaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, por no haber habilitado una votación nominal.

Escándalo por los micrófonos

En ese contexto, Carignano fue captada en un video mientras desenchufaba cables de una consola de audio ubicada frente al sector del personal taquigráfico. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a la exdirectora de Migraciones manipulando conexiones del sistema de sonido instalado en el recinto.

Minutos después, ya iniciado el debate, Menem protagonizó un cruce con la diputada Victoria Tolosa Paz, quien se quejó por fallas en su micrófono mientras hablaba. “Hubo gente de su bloque toqueteando los cables”, le recriminó el titular de la Cámara.

Durante su discurso, Carignano no realizó ninguna aclaración sobre las imágenes que ya circulaban en redes sociales respecto de lo ocurrido durante la reunión de labor parlamentaria.

