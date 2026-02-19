Kelly Olmos cantó un himno peronista en pleno debate por la reforma laboral

El debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados sumó un momento cargado de simbolismo político cuando la diputada de Unión por la Patria y exministra de Trabajo, Kelly Olmos, recitó una antigua canción de la resistencia peronista durante su intervención en el recinto.

En una sesión marcada por la tensión entre oficialismo y oposición, la legisladora apeló a la memoria histórica del movimiento justicialista para cuestionar el proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Visiblemente emocionada, recordó sus primeros años de militancia durante la proscripción del peronismo y vinculó esa experiencia con la discusión actual sobre los cambios laborales.

Durante su exposición, Olmos cuestionó las modificaciones propuestas en la legislación laboral y la reorganización del área de Trabajo, al considerar que las medidas favorecen intereses empresariales por sobre los trabajadores.

Según planteó, el nuevo esquema impulsado por el Ejecutivo evidencia una orientación política que podría concentrar beneficios económicos en pocos sectores. En ese sentido, sostuvo que la reforma implica un retroceso respecto de derechos laborales construidos históricamente y defendió el rol del peronismo en la ampliación de garantías sociales.

La diputada también rechazó la idea de un estancamiento prolongado del país y afirmó que distintos gobiernos justicialistas impulsaron etapas de crecimiento y expansión de derechos.

La canción de la resistencia peronista

En el tramo final de su discurso, la legisladora recordó su militancia en la escuela secundaria durante los años en que el peronismo estaba proscripto y relató cómo compañeros de la resistencia le transmitieron símbolos políticos de esa etapa.

Fue entonces cuando entonó un antiguo himno vinculado a la resistencia peronista, generando sorpresa y murmullos dentro del recinto. La escena se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la sesión y reforzó el tono político y emocional del debate.

La jornada parlamentaria estuvo atravesada por fuertes cruces políticos. Más temprano, el diputado de Unión por la Patria Horacio Pietragalla protagonizó otro episodio llamativo al dejar una cadena sobre el estrado de la presidencia de la Cámara como símbolo de rechazo al proyecto.

El gesto derivó en un intercambio inmediato con el presidente del cuerpo, Martín Menem, quien le solicitó retirar el objeto por considerar que incumplía el reglamento parlamentario.

Además, legisladores opositores cuestionaron la organización del debate y el límite de oradores establecido para la discusión, al entender que restringía la participación en una sesión considerada clave.

Un debate clave

Mientras el oficialismo defendió la reforma laboral como una herramienta para modernizar el mercado de trabajo y reducir la informalidad, sectores opositores insistieron en que el proyecto implica una pérdida de derechos históricos.

Entre discursos cargados de referencias políticas, escenas simbólicas y acusaciones cruzadas, la sesión se consolidó como uno de los debates parlamentarios más intensos del año y dejó imágenes que reflejaron la profunda división política en torno a la iniciativa.

